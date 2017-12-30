В комитете Госдумы по безопасности выразили сомнения по поводу причастности «ИГИЛ» к теракту в Петербурге
В комитете Госдумы по безопасности выразили сомнения по поводу причастности запрещенной в России группировки «Исламское государство» к теракту в Петербурге. Член комитета Адальби Шхагошев в интервью агентству ТАСС высказал мнение, что имидж террористической группировки серьезно пострадал после поражения в Сирии и, пытаясь восстановить свой авторитет, террористы присваивают себе чужие атаки. Ветеран группы спецназначения «Вымпел», подполковник ФСБ в запасе Анатолий Ермолин также в интервью «Эху Москвы» сказал, что информация о причастности ИГИЛ не вызывает доверия.
«Во-первых, теракт не удался как масштабное террористическое действие, во-вторых, это как-то мелковато. Поэтому внутренне чутье подсказывает, что это все-таки не ИГИЛ. Скорее всего, это либо саморекрутинг, либо какая-то такая слабая вялая попытка организовать теракт, который не состоялся», — сказал он.
О том, что террористическая группировка взяла на себя ответственность за взрыв в петербургском супермаркете 27 декабря, стало известно минувшей ночью. Причастность «Исламского государства» к событиям в Петербурге в интервью «Эху Москвы» не исключил и вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Алексей Филатов.
Комментарии3
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eniro 30 декабря 2017 | 14:28
Адальби Шхагошев и тот понимает, что "ниизя" пугать людей переносом военных(читай террористических) действий ИГИЛ. Путин не в теме. Да и что взять,- "дедушка старенький,- ему все (по...)равно".
suntechnick 30 декабря 2017 | 14:32
Не может это быть игил, мы ж его на дальних подступах уничтожили. Неужто воскрес?
plidurok Андрей Филимонов 30 декабря 2017 | 14:38
подполковник ФСБ в запасе Анатолий Ермолин: "... внутренне чутье подсказывает..."
Что такое чекистское "внутреннее чутье" известно с первых дней советской власти.