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14:05, 30 декабря 2017

Генпрокуратура считает законным решение Центризбиркома не допускать Алексея Навального до выборов

Об этом заявила представитель ведомства Лариса Масалова на заседании в Верховном суде, где сегодня рассматривается жалоба политика на решение ЦИК. Представители оппозиционера пытались доказать, что отказ ЦИК зарегистрировать Навального из-за судимости противоречит Конституции. После выступления сторон суд удалился на совещание.

Комментарии

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nkale 30 декабря 2017 | 14:11

Да вы что?! Быть этого не может!

gaaga_jdet_okurka 30 декабря 2017 | 14:15

nkale:
Не привечаю Навального, но объективно признаю, что для разоблачения российских воров он сделал больше, чем продажные и трусливые мвд и фсб вместе взятые. Другой вопрос, что продажный суд зависим, и никогда не признает его доводы и факты основанием. Это первое.

Второе – вообще-то ЕСПЧ признал еще осенью, что процесс против Навального не обоснован.

Третье – в Конституции РФ написано – не допускаются к избранию лица, лишенные свободы. Кто –то лишал свободы А.Навального?

Четвертое. Если Алексей гнобит казнокрадов на средства США, то я благодарен США за эти траты. Они экономят наш бюджет и без того разворованный путкой и К.

А если надо выбирать: власть США или власть российский воров – я выбираю Вашингтон. Американцы – это развитие, технологии, независимые суды, благосостояние, хорошие образование и медицина. И, разумеется, более высокий уровень жизни, чем в путинской России. Так может стоит помогать Америке изнутри, а не защищать коррупцию?

nikitin43 30 декабря 2017 | 14:18

gaaga_jdet_okurka: сам чайка и его сынок на крюке , шаг влево - вправо карается тем же басманным судом .

dx555 30 декабря 2017 | 14:30

gaaga_jdet_okurka:
//Если Алексей гнобит казнокрадов на средства США, то я благодарен США за эти траты.//
Не могу не согласиться. А ген прокуратура РФ открыто плюет на основной закон Конституцию. Статья конституции запрещает допускать к выборам только лиц осужденных и находящихся в местах заключения. Путинское пародие на правовое государство вызывает тошноту даже когда пишешь фразу правовое государство.

pyx 30 декабря 2017 | 14:15

Оксюморон какой-то, Генпрокуратура поддерживает противозаконные действия. В больной стране-больная Генпрокуратура.

zapadnay 30 декабря 2017 | 14:19

nkale:
Ну еще бы. Есть хоть один сомневающийся?

severnaj 30 декабря 2017 | 14:12

Пошли у Путина спрашивать.

chapter_2 30 декабря 2017 | 14:18

severnaj: Неучастие в голосовании - это санкция оппозиции против манипуляций демократией. Пусть они подавятся своим эрзац-суррогатом.

yuriyp 30 декабря 2017 | 14:20

Странное дело: у нас в Питере чайки все больше обживают кладбища и помойки...

sim202_ 30 декабря 2017 | 14:26


Генпрокуратура считает законным невыполнение норм Конституции.

(комментарий скрыт)

grigorcar 30 декабря 2017 | 15:04

Конституция
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
Статья 32
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Статья 81
2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.

Памфилова и прокуратура идут против Конституции.

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