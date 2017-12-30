Генпрокуратура считает законным решение Центризбиркома не допускать Алексея Навального до выборов
Об этом заявила представитель ведомства Лариса Масалова на заседании в Верховном суде, где сегодня рассматривается жалоба политика на решение ЦИК. Представители оппозиционера пытались доказать, что отказ ЦИК зарегистрировать Навального из-за судимости противоречит Конституции. После выступления сторон суд удалился на совещание.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nkale 30 декабря 2017 | 14:11
Да вы что?! Быть этого не может!
gaaga_jdet_okurka 30 декабря 2017 | 14:15
nkale:
Не привечаю Навального, но объективно признаю, что для разоблачения российских воров он сделал больше, чем продажные и трусливые мвд и фсб вместе взятые. Другой вопрос, что продажный суд зависим, и никогда не признает его доводы и факты основанием. Это первое.
Второе – вообще-то ЕСПЧ признал еще осенью, что процесс против Навального не обоснован.
Третье – в Конституции РФ написано – не допускаются к избранию лица, лишенные свободы. Кто –то лишал свободы А.Навального?
Четвертое. Если Алексей гнобит казнокрадов на средства США, то я благодарен США за эти траты. Они экономят наш бюджет и без того разворованный путкой и К.
А если надо выбирать: власть США или власть российский воров – я выбираю Вашингтон. Американцы – это развитие, технологии, независимые суды, благосостояние, хорошие образование и медицина. И, разумеется, более высокий уровень жизни, чем в путинской России. Так может стоит помогать Америке изнутри, а не защищать коррупцию?
nikitin43 30 декабря 2017 | 14:18
gaaga_jdet_okurka: сам чайка и его сынок на крюке , шаг влево - вправо карается тем же басманным судом .
dx555 30 декабря 2017 | 14:30
gaaga_jdet_okurka:
//Если Алексей гнобит казнокрадов на средства США, то я благодарен США за эти траты.//
Не могу не согласиться. А ген прокуратура РФ открыто плюет на основной закон Конституцию. Статья конституции запрещает допускать к выборам только лиц осужденных и находящихся в местах заключения. Путинское пародие на правовое государство вызывает тошноту даже когда пишешь фразу правовое государство.
pyx 30 декабря 2017 | 14:15
Оксюморон какой-то, Генпрокуратура поддерживает противозаконные действия. В больной стране-больная Генпрокуратура.
zapadnay 30 декабря 2017 | 14:19
nkale:
Ну еще бы. Есть хоть один сомневающийся?
severnaj 30 декабря 2017 | 14:12
Пошли у Путина спрашивать.
chapter_2 30 декабря 2017 | 14:18
severnaj: Неучастие в голосовании - это санкция оппозиции против манипуляций демократией. Пусть они подавятся своим эрзац-суррогатом.
yuriyp 30 декабря 2017 | 14:20
Странное дело: у нас в Питере чайки все больше обживают кладбища и помойки...
sim202_ 30 декабря 2017 | 14:26
Генпрокуратура считает законным невыполнение норм Конституции.
grigorcar 30 декабря 2017 | 15:04
Конституция
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
Статья 32
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Статья 81
2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
Памфилова и прокуратура идут против Конституции.