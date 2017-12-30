Генпрокуратура считает законным решение Центризбиркома не допускать Алексея Навального до выборов

Об этом заявила представитель ведомства Лариса Масалова на заседании в Верховном суде, где сегодня рассматривается жалоба политика на решение ЦИК. Представители оппозиционера пытались доказать, что отказ ЦИК зарегистрировать Навального из-за судимости противоречит Конституции. После выступления сторон суд удалился на совещание.