В Петербурге ранили активиста оппозиционного движения «Артподготовка»

Мужчина сейчас находится в реанимации.

На Владимира Иванютенко напали у подъезда собственно дома. Как пишет в фейсбуке его соратница Диана Ретинская, неизвестные оглушили мужчину электрошокером, после чего нанесли ему «много ножевых ранений». Инцидент произошёл два дня назад, однако известно об этом стало только сегодня. Иванютенко якобы прежде чем потерять сознание, успел сказать «НОДовцы». Судя по всему, мужчина имел в виду участников национально-освободительного движения, которое известно рядом нападений на оппозиционных активистов. По словам Ретинской, Иванютенко сейчас лежит в реанимации одной из петербургских больниц. Эту же информацию врачи подтвердили изданию «Медиазона», однако не смогли уточнить информацию о состоянии его здоровья. На своей странице Ретинская сегодня написала, что в палату к Иванютенко никого не пускаю , а ножевые ранения задели печень и селезенку.

Движение «Артподготовка» основано националистом Вячеславом Мальцевым. В этом году в России организацию признали экстремистской и запретили.