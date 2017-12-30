В Петербурге ранили активиста оппозиционного движения «Артподготовка»
Мужчина сейчас находится в реанимации.
На Владимира Иванютенко напали у подъезда собственно дома. Как пишет в фейсбуке его соратница Диана Ретинская, неизвестные оглушили мужчину электрошокером, после чего нанесли ему «много ножевых ранений». Инцидент произошёл два дня назад, однако известно об этом стало только сегодня. Иванютенко якобы прежде чем потерять сознание, успел сказать «НОДовцы». Судя по всему, мужчина имел в виду участников национально-освободительного движения, которое известно рядом нападений на оппозиционных активистов. По словам Ретинской, Иванютенко сейчас лежит в реанимации одной из петербургских больниц. Эту же информацию врачи подтвердили изданию «Медиазона», однако не смогли уточнить информацию о состоянии его здоровья. На своей странице Ретинская сегодня написала, что в палату к Иванютенко никого не пускаю , а ножевые ранения задели печень и селезенку.
Движение «Артподготовка» основано националистом Вячеславом Мальцевым. В этом году в России организацию признали экстремистской и запретили.
Комментарии14
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sabotage_nik 30 декабря 2017 | 14:16
каратышка кремлевский сталкивает страну в гражданскую войну !На все готов ради удержания собственной заднице на троне !
leomosk16 30 декабря 2017 | 14:32
А, вот, если бы, как уже давно пора, сделали въезд в Россию из Бандерлянда (бывш.Украина) по биопаспортам и запретили бы этот въезд нацистским бандеровским ублюдкам, превратившим прекрасную Украину в омерзительный нацистский, тоталитарный протекторат США Бандерлянд, то и эта тварь, приехавшая покуражиться (или он террорист?) в Россию, спокойно бы жрала самогон в какой-нибудь карательной зондеркоманде бандеровско-гитлеровских нацистов....
basel812 30 декабря 2017 | 14:23
Антропоиды отложили в сторону банки с мочой и зелёнкой и взялись за ножи. Обычная эволюция штурмовиков.
kottigr1 30 декабря 2017 | 14:23
При Путине штурмовики врываются в кинотеатры, громят выставки и при Гитлере штурмовики врывались в кинотеатры, выставочные залы.
При Путине в РФ убивают несогласных и при Гитлере убивали несогласных.
Путин напал на Украину и Гитлер напал на Украину.
Власть Путина поддерживают лживые СМИ и власть Гитлера опиралась на геббельсовскую пропаганду.
Путин оккупировал Крым и Гитлер оккупировал Крым.
Путин ненавидит страны цивилизованного Запада и Гитлер ненавидел страны цивилизованного Запада.
Путин строит крымский мост и у Гитлера был его мост в Крым.
Путин нападает на соседние страны без объявления войны и Гитлер нападал на соседние страны не объявляя войну.
Из всего этого возникает вопрос к Владимиру Владимировичу.. А где в России прекрасные немецкие автобаны .. !?
sabotage_nik 30 декабря 2017 | 14:32
kottigr1: В добавок......А где рост промышленности 14 -17 %Где раст благосостояния населения РФ !?Мелкий он еще совсем мелкий !
bascagain 30 декабря 2017 | 14:24
Нацисты несут потери - по заслугам...
mystar 30 декабря 2017 | 14:28
Это к нему ехала группа поддержки американских сенаторов? Печеньки везли видать а то похудел бедняжка без госдеповских печенек.
muuroomaa 30 декабря 2017 | 14:32
Ещё один аргумент за Мальцева. Если на них нападают НОДовцы, значит они приличные люди. Ну и конечно не удержались, чтобы не пнуть Славу за национализм, хотя он куда больший либерал, чем большинство авторов радиостанции.
busybox 30 декабря 2017 | 14:56
muuroomaa: Хохла порезали. Где революция Пюрера? Где сам Славик? Следствие уже закончено, или НОДовцы признались? Ты очень глуп, туп и неразвит.
indeezjoe 30 декабря 2017 | 14:42
Казачок-то засланный оказался...С Украины приехал - непримиримый "борец с режимом"... Собственно, по физиономии там все видно сразу... Однако вместо "борьбы" - такая вот неприятность случилась... Местные нацики, видать, тоже бандеровцев не любят...
leomosk16 30 декабря 2017 | 14:49
indeezjoe:
Ну, типа да, рамсы конкретно попутал и, берегов не видя, кого-то из местных пацанов по привычке покозлил в гнилом базаре....(((
Ну и пописали, чтобы гастролёрам наука была ...
akk48 30 декабря 2017 | 14:50
и куда спозаем , моча , зеленка , нагайки , теперь ножи .
grigorcar 30 декабря 2017 | 14:51
предвыборные дебаты с оппозицией.
naphthaline_spb 30 декабря 2017 | 15:06
Фашизм испирированный Путиным