Первый дивизион ЗРК «Тор-М2ДТ» в следующем году заступит на боевое дежурство в Арктике
Первый дивизион зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» в 2018 году заступит на боевое дежурство в Арктике. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил командующий войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.
«В следующем году также будет, в соответствии с планами, перевооружаться еще два формирования на систему «Тор-М2», и ожидаем первый дивизион, в Арктике который будет, переоснащаться тоже нашей зенитно-ракетной системой «Тор-М2ДТ». «Тор-М2ДТ» означает «двухзвенный тягач». Это арктическая система, она была показана на параде», — сказал он.
По словам А.Леонова, сейчас идет промышленное производство ЗРК.
Он также сообщил, что в этом году войска противовоздушной обороны в соответствии с гособоронзаказом приняли на вооружение два комплекта системы «Тор-М2» с новой ракетой.
«Раньше у нас был «Тор-М2О», с другой ракетой. Сейчас это новейшая ракета, новая, с расширенным диапазоном по высотам, по скорости и по дальности, самое важное — по канальности», — отметил он.
Кроме того, сообщил А.Леонов, войска ПВО получили второй комплект новой системы «Бук-М3», а также получили несколько батарейных комплектов ПЗРК «Верба».
Комментарии2
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nikitin43 30 декабря 2017 | 13:44
круто , пошёл в дело проект 1973 года
eniro 30 декабря 2017 | 13:48
Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. Я может, только жить начинаю — на пенсию перехожу