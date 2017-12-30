Первый дивизион ЗРК «Тор-М2ДТ» в следующем году заступит на боевое дежурство в Арктике

Первый дивизион зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» в 2018 году заступит на боевое дежурство в Арктике. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил командующий войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

«В следующем году также будет, в соответствии с планами, перевооружаться еще два формирования на систему «Тор-М2», и ожидаем первый дивизион, в Арктике который будет, переоснащаться тоже нашей зенитно-ракетной системой «Тор-М2ДТ». «Тор-М2ДТ» означает «двухзвенный тягач». Это арктическая система, она была показана на параде», — сказал он.

По словам А.Леонова, сейчас идет промышленное производство ЗРК.

Он также сообщил, что в этом году войска противовоздушной обороны в соответствии с гособоронзаказом приняли на вооружение два комплекта системы «Тор-М2» с новой ракетой.

«Раньше у нас был «Тор-М2О», с другой ракетой. Сейчас это новейшая ракета, новая, с расширенным диапазоном по высотам, по скорости и по дальности, самое важное — по канальности», — отметил он.

Кроме того, сообщил А.Леонов, войска ПВО получили второй комплект новой системы «Бук-М3», а также получили несколько батарейных комплектов ПЗРК «Верба».