Около 400 тысяч человек будут обеспечивать безопасность в России во время новогодних праздников
Об этом сообщила пресс-служба МЧС. В министерстве пояснили, что речь идет не только о спасателях, но и о представителях других служб, которые входят в государственную систему предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все они перешли в режим повышенной готовности и обещают дополнительные меры по профилактике пожаров, предупреждению коммунальных и энергоаварий.
Комментарии4
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sim202_ 30 декабря 2017 | 13:37
Остальной миллион будет охранять Солнцеликага...
evgeny_biolog 30 декабря 2017 | 14:03
"дополнительные меры по профилактике пожаров, предупреждению коммунальных и энергоаварий."
А что, на Россию надвигается стихийное бедствие?
pusto1 30 декабря 2017 | 14:24
ждут бурных народных гуляний, которые навряд ли произойдут, ибо радости никакой нет
sergoder172 30 декабря 2017 | 15:06
В общем, охраняющих больше, чем празднующих! Песье государство!