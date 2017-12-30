Около 400 тысяч человек будут обеспечивать безопасность в России во время новогодних праздников

Об этом сообщила пресс-служба МЧС. В министерстве пояснили, что речь идет не только о спасателях, но и о представителях других служб, которые входят в государственную систему предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все они перешли в режим повышенной готовности и обещают дополнительные меры по профилактике пожаров, предупреждению коммунальных и энергоаварий.