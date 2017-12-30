Причиной временной потери связи с ангольским спутником могла быть несовместимость оборудования

Причиной временной потери связи с ангольским спутником могла быть несовместимость российского и французского оборудования. Об этом сообщил источник агентства «Интерфакс». По его словам, проблему решили сотрудники российской ракетно-космической корпорации «Энергия», которая разрабатывала спутник. «Ангосат-1» был запущен с «Байконура» 26 декабря. Спустя некоторое время стало известно, что связь со спутником потеряна. Спустя почти двое суток после запуска источники сообщили, что бортовые системы аппарата в норме и связь удалось установить.