Причиной временной потери связи с ангольским спутником могла быть несовместимость оборудования
Причиной временной потери связи с ангольским спутником могла быть несовместимость российского и французского оборудования. Об этом сообщил источник агентства «Интерфакс». По его словам, проблему решили сотрудники российской ракетно-космической корпорации «Энергия», которая разрабатывала спутник. «Ангосат-1» был запущен с «Байконура» 26 декабря. Спустя некоторое время стало известно, что связь со спутником потеряна. Спустя почти двое суток после запуска источники сообщили, что бортовые системы аппарата в норме и связь удалось установить.
Комментарии8
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vilingrad 30 декабря 2017 | 13:41
АРогозька продолжает гнать белый шум. Чем больше идиотских версий, тем легче толстую попу спасти:)
andreyvitalevich 30 декабря 2017 | 14:05
А на стенде нельзя было проверить совместимость? На земле, еще до запуска?
Полная некомпетентность. В РФ космосом занимаются либо абсолютно неграмотные люди, либо знатные приколисты. То у ник РАЗГОННЫЙ блок включается на ТОРМОЖЕНИЕ и девятнадцать спутников пополняют подводную группировку. То ВНЕЗАПНО, уже далеко от земли, оказывается несовместимым оборудование...
В общем, наблюдать это смешно.
furk 30 декабря 2017 | 13:52
Обод батутный "не того калибра"!
pusto1 30 декабря 2017 | 14:18
furk: спутник не мог штеккер воткнуть, пока специалисты не заставили его перепаять на новый
gelont 30 декабря 2017 | 14:00
Несовместимость нашей действительности с космическими проектами - вот в чем причина . Еще есть желающие на Марс полететь ?
aligarh 30 декабря 2017 | 14:03
Похоже Рогозин ушел в запой, такую чепуху несет уже третий день.
То есть спутнику программу на чистом французском писали, поэтому он не понимал русские команды на матерном языке.
sparky 30 декабря 2017 | 14:10
И как теперь будут совмещать?
vv61 30 декабря 2017 | 14:19
В мозгах у них несовместимость.