Владимир Путин вместе с новогодними поздравлениями направил приглашения в Россию Синдзо Абэ и Эммануэлю Макрону
Владимир Путин вместе с новогодними поздравлениями направил приглашения в Россию японскому премьеру Синдзо Абэ и французскому президенту Эммануэлю Макрону. Французскому коллеге российский лидер написал, что рассчитывает на укрепление связей между странами. В поздравлении премьер-министру Японии Путин отметил, что ждет Синдзо Абэ в мае будущего года в Москве, а затем на экономическом форуме в Петербурге. Владимир Путин также направил новогодние поздравления лидерам США, Сирии, Германии, КНР, папе Римскому и королеве Елизавете II.
Комментарии6
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nikitin43 30 декабря 2017 | 13:41
молдаванина забыл , обидится и не приедет на 9 - Мая .
alexandr_l 30 декабря 2017 | 13:47
правильный ответ - Спасибо, давайте вернемся к этому вопросу после выборов
ansata 30 декабря 2017 | 13:54
"что ждет Синдзо Абэ в мае будущего года в Москве"
+++++++++++++++++++++++++++
Кто там что про "выборы" говорил?
tag188 30 декабря 2017 | 14:12
В ответ его тоже поздравят с новым годом и добавят новых, очень полезных санкций.
vtodorol 30 декабря 2017 | 14:13
Гаденыш в лицо вам,претендентам.просто ржет..! Продолжайте иммитировать эволюционный путь...
pusto1 30 декабря 2017 | 14:13
а как Макарон то ему приглянулся, теперь не оторвать