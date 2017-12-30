Владимир Путин вместе с новогодними поздравлениями направил приглашения в Россию Синдзо Абэ и Эммануэлю Макрону

Владимир Путин вместе с новогодними поздравлениями направил приглашения в Россию японскому премьеру Синдзо Абэ и французскому президенту Эммануэлю Макрону. Французскому коллеге российский лидер написал, что рассчитывает на укрепление связей между странами. В поздравлении премьер-министру Японии Путин отметил, что ждет Синдзо Абэ в мае будущего года в Москве, а затем на экономическом форуме в Петербурге. Владимир Путин также направил новогодние поздравления лидерам США, Сирии, Германии, КНР, папе Римскому и королеве Елизавете II.