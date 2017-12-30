Двое рабочих оказались под завалами в результате обвала грунта в Саранске
В республиканском управлении МЧС сообщили, что людей откапывают, но шансы, что они выжили, минимальные. Рабочие в момент обрушения занимались прокладкой труб.
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В республиканском управлении МЧС сообщили, что людей откапывают, но шансы, что они выжили, минимальные. Рабочие в момент обрушения занимались прокладкой труб.
Комментарии2
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vvs_zel 30 декабря 2017 | 13:39
Грубое нарушение техники безопасности.
dunai10 30 декабря 2017 | 13:46
Шансов вообще нет.