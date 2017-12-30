В Петербурге неизвестные напали с ножом на сторонника движения «Артподготовка»
В Петербурге неизвестные напали с ножом на сторонника движения «Артподготовка», которая признана экстремистской организацией в России. О том, что Владимира Иванютенко ранили, сообщает издание «Медуза» со ссылкой на соратницу активиста. Согласно этим данным, нападение произошло, когда мужчина выходил из подъезда. Якобы его сначала оглушили электрошокером, а потом стали наносить удары ножом. На своей странице в Фейсбуке соратница Иванютенко Диана Ретинская написала, что пострадавший успел сказать только одно слово, «нодовцы», после чего потерял сознание.
Комментарии22
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ansh 30 декабря 2017 | 13:35
Путинские пехотинцы бесчинствуют.
И их, наверное, «не найдут».
azatjan1 30 декабря 2017 | 13:37
ansh: Настоящий терракт от экстермистов-нодовцев, где заявление УВД?
ansh 30 декабря 2017 | 13:40
azatjan1: Сами на себя делать заявление - слишком тонко для полицаев.
Будут Ваньку валять, вплоть до намеков, сам себя и т.д.
vasilevich58 30 декабря 2017 | 13:44
Если кто-нибудь надеется, потирая потные ладошки, что эти продажные твари будут калечить и убивать только несогласных, жестоко ошибается!
Процесс запущен. джин выпущен из бутылки и уличное насилие вскоре коснётся каждого трусливого пропутинского обывателя!
leomosk16 30 декабря 2017 | 14:09
vasilevich58: ///Если кто-нибудь надеется, потирая потные ладошки, что эти продажные твари будут калечить и убивать только несогласных, жестоко ошибается! ///
Клоун бандеровский, тварь Иванютенко калечил и убивал несогласных в Бандерлянде и решил поделать это же в России.
В этом его ошибка. Сидел бы у себя, да куражился над беззащитными, пока такая возможность у него была....
Украинцев бандеровские нацисты-ублюдки запугали, а в России это не получится...
leomosk16 30 декабря 2017 | 13:43
В Петербурге тяжело ранен «борец с путинским режимом», приехавший побороться с ним из Бандерлянда (бывш.Украина)
Как пишут соратники-побратимы «активиста» в соцсетях, Иванютенко получил множественные ножевые ранения утром 28 декабря, когда выходил из парадного.
Вот фото этого истинного борца с кровавым режимом, приехавшего устанавливать в России интенсивный либерализм и очень демократию:
http://rusvesna.su/sites/default/files/styles/by_text/public/vladimir_ivanyutenko_borec_protiv_putinskogo_rezhima.jpg
mystar 30 декабря 2017 | 14:05
leomosk16: Добавлю еще.
http://afly.co/dvh
pusto1 30 декабря 2017 | 14:05
leomosk16: желаю ему скорейшего выздоровления
protiv777 30 декабря 2017 | 14:12
vasilevich58: "что эти продажные твари будут калечить и убивать только несогласных, " Ой, но ведь вна Украине вы таких нежно называете активисты.
echo_shar 30 декабря 2017 | 14:10
leomosk16:
Этот чел на столько туп, что с радостью позволил использовать себя в кач-ве. сакральной жертвы...
Но всем пох!
Даже и на труп Дурицкого уже давно всем пох! ))
politroller 30 декабря 2017 | 14:10
leomosk16:
порядочный чел не обязательно должен выглядеть умным
aleks_72 30 декабря 2017 | 13:57
azatjan1: УВД на своих не заявляет. :)
mjau 30 декабря 2017 | 13:42
ansh: "Пехотинцы" в Чечне, а это хунвейбины.
klukvik 30 декабря 2017 | 14:03
mjau: жертвы аборта они, а не хунвейбины
fazer 30 декабря 2017 | 13:43
ansh: штурмовые отряды VP в действии
echo_shar 30 декабря 2017 | 14:06
ansh:
Госдеповские прокладки проигрывают в информационной войне и снова переходят к сакральным жертвам.
Труп Дурицкого уже не помогает? )))
gregor 30 декабря 2017 | 13:40
Убийцы под прикрытием Бортникова и Путина .
polba 30 декабря 2017 | 14:01
gregor: Убийцы, это как раз Иванютенко с единомышленниками, пытающийся организовать в России массовую резню, какую они организовали на бывшей Украине. А по башке ему, похоже, настучали бывшие соратники, от которых он и сбежал с ридной нэньки.
captain_ 30 декабря 2017 | 13:42
По китайскому календарю заканчивается год
Огненного Петуха
и наступает год
Желтой Земляной Собаки.
По русскому календарю заканчивается год
Серой Крысы
и наступает год
Серой Крысы.
pusto1 30 декабря 2017 | 14:08
это которые по садовоогородным участкам корни у яблонь подъедают, знаю
n_alekhin 30 декабря 2017 | 13:44
А по что ИХ искать? Идите в сторону Царь пушки и обрящите!
protiv777 30 декабря 2017 | 14:10
"пострадавший успел сказать только одно слово, «нодовцы»," Ха-ха-ха. А брось меня, уходи не говорил?
Белоленточники, вы из любого никчемного существа пытаетесь слепить героя.