В Петербурге неизвестные напали с ножом на сторонника движения «Артподготовка», которая признана экстремистской организацией в России. О том, что Владимира Иванютенко ранили, сообщает издание «Медуза» со ссылкой на соратницу активиста. Согласно этим данным, нападение произошло, когда мужчина выходил из подъезда. Якобы его сначала оглушили электрошокером, а потом стали наносить удары ножом. На своей странице в Фейсбуке соратница Иванютенко Диана Ретинская написала, что пострадавший успел сказать только одно слово, «нодовцы», после чего потерял сознание.