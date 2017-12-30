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13:30, 30 декабря 2017

В Петербурге неизвестные напали с ножом на сторонника движения «Артподготовка»

В Петербурге неизвестные напали с ножом на сторонника движения «Артподготовка», которая признана экстремистской организацией в России. О том, что Владимира Иванютенко ранили, сообщает издание «Медуза» со ссылкой на соратницу активиста. Согласно этим данным, нападение произошло, когда мужчина выходил из подъезда. Якобы его сначала оглушили электрошокером, а потом стали наносить удары ножом. На своей странице в Фейсбуке соратница Иванютенко Диана Ретинская написала, что пострадавший успел сказать только одно слово, «нодовцы», после чего потерял сознание.

Комментарии

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ansh 30 декабря 2017 | 13:35

Путинские пехотинцы бесчинствуют.
И их, наверное, «не найдут».

azatjan1 30 декабря 2017 | 13:37

ansh: Настоящий терракт от экстермистов-нодовцев, где заявление УВД?

ansh 30 декабря 2017 | 13:40

azatjan1: Сами на себя делать заявление - слишком тонко для полицаев.
Будут Ваньку валять, вплоть до намеков, сам себя и т.д.

vasilevich58 30 декабря 2017 | 13:44

Если кто-нибудь надеется, потирая потные ладошки, что эти продажные твари будут калечить и убивать только несогласных, жестоко ошибается!
Процесс запущен. джин выпущен из бутылки и уличное насилие вскоре коснётся каждого трусливого пропутинского обывателя!

leomosk16 30 декабря 2017 | 14:09

vasilevich58: ///Если кто-нибудь надеется, потирая потные ладошки, что эти продажные твари будут калечить и убивать только несогласных, жестоко ошибается! ///

Клоун бандеровский, тварь Иванютенко калечил и убивал несогласных в Бандерлянде и решил поделать это же в России.

В этом его ошибка. Сидел бы у себя, да куражился над беззащитными, пока такая возможность у него была....
Украинцев бандеровские нацисты-ублюдки запугали, а в России это не получится...

leomosk16 30 декабря 2017 | 13:43

В Петербурге тяжело ранен «борец с путинским режимом», приехавший побороться с ним из Бандерлянда (бывш.Украина)

Как пишут соратники-побратимы «активиста» в соцсетях, Иванютенко получил множественные ножевые ранения утром 28 декабря, когда выходил из парадного.

Вот фото этого истинного борца с кровавым режимом, приехавшего устанавливать в России интенсивный либерализм и очень демократию:
http://rusvesna.su/sites/default/files/styles/by_text/public/vladimir_ivanyutenko_borec_protiv_putinskogo_rezhima.jpg

mystar 30 декабря 2017 | 14:05

leomosk16: Добавлю еще.
http://afly.co/dvh

pusto1 30 декабря 2017 | 14:05

leomosk16: желаю ему скорейшего выздоровления

protiv777 30 декабря 2017 | 14:12

vasilevich58: "что эти продажные твари будут калечить и убивать только несогласных, " Ой, но ведь вна Украине вы таких нежно называете активисты.

echo_shar 30 декабря 2017 | 14:10

leomosk16:
Этот чел на столько туп, что с радостью позволил использовать себя в кач-ве. сакральной жертвы...
Но всем пох!
Даже и на труп Дурицкого уже давно всем пох! ))

politroller 30 декабря 2017 | 14:10

leomosk16:
порядочный чел не обязательно должен выглядеть умным

aleks_72 30 декабря 2017 | 13:57

azatjan1: УВД на своих не заявляет. :)

mjau 30 декабря 2017 | 13:42

ansh: "Пехотинцы" в Чечне, а это хунвейбины.

klukvik 30 декабря 2017 | 14:03

mjau: жертвы аборта они, а не хунвейбины

fazer 30 декабря 2017 | 13:43

ansh: штурмовые отряды VP в действии

echo_shar 30 декабря 2017 | 14:06

ansh:
Госдеповские прокладки проигрывают в информационной войне и снова переходят к сакральным жертвам.
Труп Дурицкого уже не помогает? )))

gregor 30 декабря 2017 | 13:40

Убийцы под прикрытием Бортникова и Путина .

polba 30 декабря 2017 | 14:01

gregor: Убийцы, это как раз Иванютенко с единомышленниками, пытающийся организовать в России массовую резню, какую они организовали на бывшей Украине. А по башке ему, похоже, настучали бывшие соратники, от которых он и сбежал с ридной нэньки.

captain_ 30 декабря 2017 | 13:42

По китайскому календарю заканчивается год
Огненного Петуха
и наступает год
Желтой Земляной Собаки.

По русскому календарю заканчивается год
Серой Крысы
и наступает год
Серой Крысы.

pusto1 30 декабря 2017 | 14:08

это которые по садовоогородным участкам корни у яблонь подъедают, знаю

n_alekhin 30 декабря 2017 | 13:44

А по что ИХ искать? Идите в сторону Царь пушки и обрящите!

protiv777 30 декабря 2017 | 14:10

"пострадавший успел сказать только одно слово, «нодовцы»," Ха-ха-ха. А брось меня, уходи не говорил?
Белоленточники, вы из любого никчемного существа пытаетесь слепить героя.

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