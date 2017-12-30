Сегодня в Швеции двумя спринтерскими гонками у мужчин и женщин открывается многодневная лыжная гонка Тур-де-Ски
Название дает понять, что сама идея позаимствована в велосипедном спорте, а цель добиться такой же популярности, как у тур де Франс. Отчасти ее удалось добиться. Гонка получилась. Ее составляют несколько видов дисциплин, как спринтерских и дистанционных. Затраченное спортсменами время особым образом суммируют для финала, который становится одним из тяжелейших испытаний в лыжном спорте. Это подъем на гору Альп-де-Чермис по принципу гонки преследования. Стартуют спортсмены в соответствии с предыдущими результатами, а побеждает тот, кто придет к финишу первым. Действующим обладателем трофея является россиянин Сергей Устюгов, который победил в прошлом году в блестящем стиле. В составе сборной, помимо него и открытие нынешнего сезона Александр Большунов, а вот 11 лидеров сборной на старт не выйдут. Накануне Международная федерация дисквалифицировала их пожизненно.
Призовой фонд турнира миллион швейцарских франков, из которых 150 тысяч получит победитель
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