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13:08, 30 декабря 2017

Барабанщик The Beatles Ринго Старр удостоен рыцарского звания

Почетный титул музыкант получил за заслуги в музыке и вклад в благотворительность.

Звание рыцаря позволит Ринго Старру прибавить к своему имени приставку «сэр». О награде барабанщику The Beatles сообщили в письме, которое несколько недель назад отправили из Букингемского дворца. «Это здорово! Это большая честь и удовольствие, что признание получили моя музыка и моя благотворительная деятельность, при том, что я люблю и то, и другое занятие. Мира вам и любви. Ринго», сказал музыкант, цитату приводит телеканал «Дождь». Высокие титулы и звания Королева Великобритании Елизавета II вручала по итогам года. Торжественная церемония награждения состоится 1 января. В почетный список вошли более 1000 человек. Орден рыцарей 100 лет назад основал король Георгий, дедушка Елизаветы II. В 1997 году, Пол Маккартни был посвящен в рыцари за свои музыкальные заслуги.

В 1965 году всю группу The Beatles наградили орденом Британской империи — за вклад в развитие британской культуры.

Комментарии

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gad123 30 декабря 2017 | 13:20

ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!

pusto1 30 декабря 2017 | 13:47

Для нас он давно уже лыцарь :) Поздравляем!

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