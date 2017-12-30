Российские танкеры могли поставлять нефть КНДР в обход санкций ООН

Под подозрение попали как минимум три транспортных корабля.

Российские танкеры перегружали нефть на корейские корабли прямо в открытом море – об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в разведке и данные спутниковых снимков. За последние несколько месяцев в таких контрабандных действиях якобы были замечены как минимум три российских судна. Схема во многом была схожая: танкер выходил из порта, а затем отключал радиопередатчик, на время становясь «невидимым» для регистрирующей аппаратуры. В нейтральных водах его ждал корабль из КНДР, который забирал весь объем нефти на свой борт. Reuters приводит название одного из таких судов-нарушителей – танкер «Витязь». По официальным документам он перевозил более полутора тысяч тонн нефти для рыболовных лодок в Японском море. Представители судна связь с Северной Кореей отвергли, назвав подобные контакты «полным безумием».

По данным агентства, незаконная транспортировка нефти могла осуществляться и без ведома российских властей.