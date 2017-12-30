Российские танкеры могли поставлять нефть КНДР в обход санкций ООН
Под подозрение попали как минимум три транспортных корабля.
Российские танкеры перегружали нефть на корейские корабли прямо в открытом море – об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в разведке и данные спутниковых снимков. За последние несколько месяцев в таких контрабандных действиях якобы были замечены как минимум три российских судна. Схема во многом была схожая: танкер выходил из порта, а затем отключал радиопередатчик, на время становясь «невидимым» для регистрирующей аппаратуры. В нейтральных водах его ждал корабль из КНДР, который забирал весь объем нефти на свой борт. Reuters приводит название одного из таких судов-нарушителей – танкер «Витязь». По официальным документам он перевозил более полутора тысяч тонн нефти для рыболовных лодок в Японском море. Представители судна связь с Северной Кореей отвергли, назвав подобные контакты «полным безумием».
По данным агентства, незаконная транспортировка нефти могла осуществляться и без ведома российских властей.
Комментарии22
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gaaga_jdet_okurka 30 декабря 2017 | 13:08
Карлик-педофиииил, тебя ждут международные судыыыы)))))
hanghin 30 декабря 2017 | 13:20
ссыт трамп ракетами как по сирии долбануть, нефтью решил
tvitov66 30 декабря 2017 | 13:29
Все всё всегда врут: настамнет, этонемы, авыдокажите!
ajsenev 30 декабря 2017 | 13:30
Наш царь своих не бросает. А Ын - свой в доску, путеводная звезда. Туда и гребет галера с невероятной скоростью.
serhio_25__ 30 декабря 2017 | 13:25
gaaga_jdet_okurka: ""Reuters, ссылаясь на источники в разведке и данные спутниковых снимков. "" - где-то я это уже слышал. Ах да: "Российские Буки сбили Боинг, есть спутниковые снимки". Снимков до сих пор нет, балабольство есть.
tvitov66 30 декабря 2017 | 13:31
serhio_25__: точна! и как грил полковник ФСБ Гиркин - нечего тут летать и трупы были не свежие
serhio_25__ 30 декабря 2017 | 13:45
tvitov66: Так я не понял, это полковник ФСБ Гиркин выкрал у США все спутниковые снимки? Поэтому США их никому не показывают?
anji70 30 декабря 2017 | 14:10
serhio_25__: Кто тебе должен что то показывать, убогий?
indeezjoe 30 декабря 2017 | 13:16
После того, как американцы своими армейскими вертолетами эвакуировали лидеров игиловцев из Сирии, поставлять нефть северным корейцам - чистая благотворительность...
;-))
snikkersnepper 30 декабря 2017 | 13:25
indeezjoe:
Естественно. Потому что эходебилоиды, орущие эту "новость" все утро даже не в состоянии прочитать несколько строк из материалов ООН.
Резолюция СБ ООН номер 2375:
Поставки топлива - не больше 500 000 баррелей с октября по декабрь 17 года, не больше 2 миллионов бареллей в каждый следующий год.
Поставки сырой нефти - не превышать объем, доставленный каждой страной за 12 месяцев до санкций.
СБ ООН ни под каким видом НЕ ЗАПРЕЩАЛ поставок нефти в КНДР. Запрет есть в санкциях, наложенных в сентябре ЕВРОСОЮЗОМ. Ну так пусть им и подотрутся.
Причем все это описано, например, в Новой Газете, но эховские вундеркинды умудряются даже своих лучших друганов проигнорировать (см. статус Агеева).
vaka257 30 декабря 2017 | 13:17
Это действо тоже Путину доверия не прибавит...Доверия этому персонажу совсем доверия нет...Лишь санкции могут вразумить ,нет ни его ,а миллиардеров,его окружение,которые держат свои заработанные непосильном трудом на Западе...Всё тяжелее становится табакерка...
serhio_25__ 30 декабря 2017 | 13:27
vaka257: ""Лишь санкции могут вразумить"" - так чего ты ждегшь, начни применять санкции с себя. Прекрати пользоваться путинским газом, путинским электричеством, путинской едой, путинскими рублями. А вообще можешь сразу убиться об стену во славу США, чтобы США сэкономили бомбы на бомбардировку твоего дома.
tvitov66 30 декабря 2017 | 13:33
vaka257: да уж, довел Россию лилиПУт - страна воров и врунов - СТЫДНО!
indeezjoe 30 декабря 2017 | 13:23
Москва в полном объёме соблюдает санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
«Россия в полном объёме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы дипведомства.
В МИД России выступили против полной экономической блокады КНДР.
suntechnick 30 декабря 2017 | 13:28
Они не только нефть могли перегружать. Откуда у товарища Ына вдруг появились МБР? Никаких испытаний на полигонах не было, и вдруг рраз - сразу исправно действующие ракеты...
indeezjoe 30 декабря 2017 | 13:38
suntechnick: У днепровских южмашевцев поинтересуйтесь... Они давно занимаются продажей советских ракетных технологий. И Ирану продавали, и корейцам - их сами американцы на этом и ловили за руку... Правда последнее, чему они хорошо научились делать - строить удивленное лицо при подобных вопросах: "А нас за шо?"...
;-))
sensei54 30 декабря 2017 | 13:28
Без ведома властей? В Reuters забыли, что это Россия, а не Англия.
В этой "Алисе" есть не просто куратор, там их целое гнездо.
Суда, подлежащие мобилизации во время войны, а танкера - в первую очередь, находятся под особым контролем.
airjeff 30 декабря 2017 | 13:44
как надоело уже русофобское вранье. бьюсь об заклад- это была не нефть, а квас. наши танкеры- это не наши танкеры, а америкосовские- это они специально, провокация такая, чтобы нас подставить. ой, тогда это был не квас, а пепси-кола. кто с головой дружит, живо понимает, что к чему
mystar 30 декабря 2017 | 14:08
Российские танкеры могли поставлять нефть
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Могли поставлять а могли не поставлять. Тем более что поставки не запрещены полностью а только квотированы. Обличительная статья для тех кто не в теме.
airjeff 30 декабря 2017 | 14:31
mystar: Reuters всегда не в теме. потому что у них в штате пискова нету
bmrt 30 декабря 2017 | 14:31
Сомневаться в наглости и вранье путинских отморозков-"бизнесменов" не приходится.
"Их там нет", "вежливые люди", "боинг" с несвежими трупами сбили украинцы" - и так далее и тому подобное...
ugiazov 30 декабря 2017 | 14:55
Да ещё может эта нефть в кредит. Неотдаваемый.