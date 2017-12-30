Молодежная сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира
Молодежная сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, который проходит в американском Баффало. Команда Валерия Брагина минувшим вечером нанесла поражение команде Белоруссии в матче группового этапа. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян. После трех туров наша сборная набрала девять очков. Последний матч в группе россияне сыграют в новогоднюю ночь со шведами.
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zemljanka 30 декабря 2017 | 02:22
Молодцы!