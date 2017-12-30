В Стокгольме появились первые беспилотные пассажирские автобусы

Их введение одобрило Шведское транспортное агентство. Там отметили, что «это историческое решение, которое способствует развитию новых, инновационных технологий, важных для развития общества», передает The Local. В агентстве отметили, что компания производитель должна доказать безопасность автобусов для пассажиров и других участников движения. Ранее стало известно, что производителем беспилотников является французская компания Easymile. Новый транспорт будет курсировать по заранее запрограммированному маршруту со скоростью 20 км/ч. На время тестирования в каждом автобусе на всякий случай будет находиться водитель