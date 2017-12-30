Пекин опроверг поставки нефти и нефтепродуктов в Северную Корею
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на МИД Китая. Накануне президент США Дональд Трамп сказал, что его разочаровывает поддержка Пекином импорта нефти в КНДР, которая находится под санкциями Совета Безопасности ООН. «Китай всегда выполнял резолюции Совбеза ООН в отношении Северной Кореи и полностью исполнял все международные обязательства», — заверила представитель китайского МИДа. По ее словам, если в ходе расследования эти нарушения подтвердятся, Китай будет разбираться в ситуации в соответствии с законами.
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