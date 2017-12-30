Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обвинил Россию в злоупотреблении своими правами в Интерполе
Он призвал приостановить членство страны в этой организации. Об этом он написал в Twitter. По его словам, Россия в шестой раз обращается в Интерпол за его арестом после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как нелегитимные и политически мотивированные. Призыв Браудера прозвучал в день завершения в Москве еще одного процесса против него. Накануне Тверской суд заочно приговорил основателя фонда к девяти годам колонии со штрафом 200 тысяч рублей по делу о преднамеренном банкротстве, ущерб от которого составил более 3,5 миллиарда рублей. Сам Браудер сейчас проживает в Великобритании.
Комментарии3
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wrongway1 30 декабря 2017 | 02:31
спецслужбы травить будут полонием....как Литвиненка
davi__koloradov 30 декабря 2017 | 02:40
Браудер, Яценюк с дочкой... Преступные хотелки кремлевской банды пора пресечь. Гнать рашку из Интерпола ссаными тряпками.
serhio_25__ 30 декабря 2017 | 03:00
davi__koloradov: Браудер наворовал в "рашке" миллиарды и шикарно живет. Яценюх с дочкой по Европе разъезжает. у него безвиз. Он на Украине наворовал миллиарды и тоже шикарно живет. У этих двоих все прекрасно, ворованных денег куры не клюют. Чего ты за них распереживался? У них все хорошо. Ты прекрасно постарался, чтобы Яценюх пользовался безвизом и что это тебе дало? Ты как сидел в выгребной яме Хацапетовки, так и сидишь.