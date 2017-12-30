Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обвинил Россию в злоупотреблении своими правами в Интерполе

Он призвал приостановить членство страны в этой организации. Об этом он написал в Twitter. По его словам, Россия в шестой раз обращается в Интерпол за его арестом после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как нелегитимные и политически мотивированные. Призыв Браудера прозвучал в день завершения в Москве еще одного процесса против него. Накануне Тверской суд заочно приговорил основателя фонда к девяти годам колонии со штрафом 200 тысяч рублей по делу о преднамеренном банкротстве, ущерб от которого составил более 3,5 миллиарда рублей. Сам Браудер сейчас проживает в Великобритании.