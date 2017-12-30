Московская комиссия по помилованию дала положительное заключение на прошение экс-сенатора Игоря Изместьева

Об этом сообщила мать заключенного, а также глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Она опасается, что осужденный может не попасть в рекомендательные списки этого года. По ее словам, 28 декабря, в администрации президента ей сообщили, что к ним не пришло дело Изместьева. После этого правозащитница обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Она в свою очередь направила запрос в управление при администрации президента, которое занимается помилованиями. И дело нашлось. О том, что Изместьев подал прощение о помиловании, стало известно в августе этого года.

Напомню, бывший сенатор осужден пожизненно по обвинению в организации заказных убийств, руководстве преступной группировкой и подготовке теракта.