В Москве побит абсолютный температурный рекорд для 29 декабря
В Москве побит абсолютный температурный рекорд для 29 декабря. Минувшим вечером на базовой столичной метеостанции на ВДНХ воздух прогрелся до + 3,7 градуса. Это максимальная температура за 138 лет. За последний месяц это уже седьмой температурный рекорд.
Как ожидается, Новый год в Москве будет бесснежным. В последние часы воскресенья прогнозируются небольшие осадки, однако 1 января воздух прогреется до плюс двух градусов.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tibesti 30 декабря 2017 | 02:12
Ну вот, есть радостное известие! Бьём погодные рекорды, и заметьте, без допинга! Пусть завидуют...