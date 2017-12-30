В Москве побит абсолютный температурный рекорд для 29 декабря. Минувшим вечером на базовой столичной метеостанции на ВДНХ воздух прогрелся до + 3,7 градуса. Это максимальная температура за 138 лет. За последний месяц это уже седьмой температурный рекорд.

Как ожидается, Новый год в Москве будет бесснежным. В последние часы воскресенья прогнозируются небольшие осадки, однако 1 января воздух прогреется до плюс двух градусов.