Президент Владимир Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для россиян
Согласно документу будут списаны задолженности физических лиц по налогам на недвижимость, земельные участки и транспортные средства, а также долги по пеням на 1 января 2015 года. Также признаются безнадежными ряд долгов индивидуальных предпринимателей. Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. По оценкам депутатов, списать могут до 150 миллиардов рублей.
Комментарии16
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vtodorol 30 декабря 2017 | 01:12
Так и так срок давности-3 года.Без всяких Указов. Вова,легко управлять,когда граждане,как дети...
sim202_ 30 декабря 2017 | 01:34
vtodorol:
А списываются ли долги, по которым уже есть судебные
решения и исполнительные производства?
Вот в чём самая фишка.
budweiser23 30 декабря 2017 | 01:40
sim202_: исполнительные производства списываются автоматически после истечения трёх лет взыскания и без амнистии
sim202_ 30 декабря 2017 | 02:18
budweiser23:
Допустим, у человека действующее исполнительное производство
по долгу за 14 год. Я так понимаю, оно должно закрыться, а долг -
списаться?
Значит, в чем-то плюс есть?
midnightblues 30 декабря 2017 | 01:36
vtodorol: кажется-5 сейчас
g_ee_p 30 декабря 2017 | 01:38
vtodorol: Вова не первый раз хочет людей меж собой стравить. Один закон о так называемых чуЙствах так называемых верующих чего стоит. Теперь хочет стравить плательщиков и неплательщиков.
zemljanka 30 декабря 2017 | 01:15
Отец родной...
albertsurikov 30 декабря 2017 | 01:18
Комментарий из Твиттера:
Следите за руками наперсточника Пыни:
В соответствии со ст.113 Налогового кодекса РФ лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, если со дня его ИСТЕКЛИ ТРИ ГОДА.
ДОЛЖНИКИ 2015 ГОДА -ВЫ УЖЕ И ТАК НИЧЕГО НЕ БУДЕТЕ ДОЛЖНЫ С 2018 ГОДА
budweiser23 30 декабря 2017 | 01:34
albertsurikov: а, разве не со дня взыскания по исполнительному листу? Вопрос: с чего исчисляются 3 года?
ilyache 30 декабря 2017 | 01:38
albertsurikov:
В статье 113 есть исключение на 122 статью, где говорится о неуплате либо о неполной уплате налога. То есть она о не о всех правонарушениях
aleks_72 30 декабря 2017 | 01:18
Очередной "развод на лоха" от Вована. Срок давности по этим долгам 3 года. Соответственно, срок давности по долгам на 1 января 2015 года истекает в 2018 году. То есть, через 2 дня уже и так не надо платить, без всякой амнистии !!! :)
ilyache 30 декабря 2017 | 01:49
aleks_72:
статья 113
Исчисление срока давности со дня совершения налогового правонарушения применяется в отношении всех налоговых правонарушений, кроме предусмотренных статьями 120 и 122 настоящего Кодекса.
статья 122
Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий (бездействия)
Если вы думаете, что налог нужно платить только за последние три года, вы сильно оштбаеьесь
aligarh 30 декабря 2017 | 01:19
Всякие Ротенберги и Тимченки как не платили налогов так и не будут, тут еще Путин им амнистию подарил, чтоб не переживали.
g_ee_p 30 декабря 2017 | 01:34
aligarh: Дык ради них всё это и было задумано. А я вот дурак из штанов выпрыгивал но налоги старался в срок заплатить, знал бы не платил.
budweiser23 30 декабря 2017 | 01:36
Сколько сознательных граждан обзывают себя - дураками....и вымирают, как мамонты!
salut__521 30 декабря 2017 | 01:38
Не перетрудился б ненароком суперкандидат хренов, а то понаподписывал сегодня законов, словно последний день в фюрерах...