Президент Владимир Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для россиян

Согласно документу будут списаны задолженности физических лиц по налогам на недвижимость, земельные участки и транспортные средства, а также долги по пеням на 1 января 2015 года. Также признаются безнадежными ряд долгов индивидуальных предпринимателей. Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. По оценкам депутатов, списать могут до 150 миллиардов рублей.