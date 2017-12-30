Сервис по поиску билетов UAN вернул страницу Рамзана Кадырова в Facebook чеченским властям
Сервис по поиску билетов UAN вернул страницу Рамзана Кадырова в Facebook чеченским властям, после того, как представители главы Чечни связались с фирмой. Об этом Кадыров написал Telegram. Он подтвердил, что как только его заблокировали в соцсети, освободившийся адрес заняла турфирма Creole Travel. Новые владельцы пояснили, что просто использовали уже раскрученный бренд и обещали отказаться от аккаунта, в случае недовольства руководства Чечни. Адрес rkadyrov95 власти республики решили закрепить за новым аккаунтом, который не планируют обновлять. Кадыров заявил, что «принципиально» не вернется в Facebook. Его аккаунты в этой соцсети и в принадлежащем компании Instagram заблокировали 23 декабря после внесения главы Чечни в санкционный список Магнитского.
Комментарии3
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ostapbey 30 декабря 2017 | 01:13
Мышиная возня,,,,
seryj_wolk 30 декабря 2017 | 01:28
ostapbey: Если в Фейсбуке заблокировали, то возвращай, не возвращай, а Кадыркин получит сами понимаете что. ☺
salut__521 30 декабря 2017 | 01:29
Ну попробовали б не вернуть... С их терробратом не забалуешь - кому секир шайтанная башка, кому зинданы.