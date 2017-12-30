Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы

Здание на Большой Черемушкинской улице проверяется кинологами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. По его словам, эвакуация жильцов не проводилась.

Накануне поступили более 60 анонимных звонков о лжеминировании в 14 российских городах. На время проверок были эвакуированы более 25 тысяч человек. Ни одно из сообщений не подтвердилось.