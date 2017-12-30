Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы
Здание на Большой Черемушкинской улице проверяется кинологами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. По его словам, эвакуация жильцов не проводилась.
Накануне поступили более 60 анонимных звонков о лжеминировании в 14 российских городах. На время проверок были эвакуированы более 25 тысяч человек. Ни одно из сообщений не подтвердилось.
Комментарии4
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margo 30 декабря 2017 | 01:13
Разбудите Патрушева, он в день чекиста хвалился умением и ловкостью.
peresvet73 30 декабря 2017 | 01:49
Интересно, как это происходит: звонит "неизвестный" и сообщает о бомбе, а диспетчер тут же перезванивает на Эхо?
r88w556xl4 30 декабря 2017 | 02:06
peresvet73: Звонит "неизвестный", сообщает о бомбе, диспетчер принимает звонок. Затем "неизвестный" звонит друзьям в руководстве ЭМ и сообщает им новость.
vlad_sabbath 30 декабря 2017 | 02:37
Предвыборная кампания в разгаре.