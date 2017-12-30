Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в магазине Санкт-Петербурга
Об этом сообщает Reuters, а также организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает информагентства исламистов. Террористы утверждают, что к этому причастен «отряд безопасности из солдат халифата».
Взрыв прогремел вечером, 27 декабря, в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Никто не погиб, 18 человек пострадали. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения, находящейся в нескольких метрах от касс. По данным «Фонтанки», за полчаса до этого неизвестный оставил там рюкзак. Мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте. Петербургское управление СКР возбудило уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц», уточнив, что рассматриваются все версии. На следующий день президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Комментарии18
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aud 30 декабря 2017 | 01:08
Эти запрещенные ИГИЛовцы тупые как пробки. Путина не слушают, телевизор не смотрят, газеты не читают.
Вас всех разгромили, разбомбили, воздушно-космическими и подводно-надводными Калибрами поубивали.
Какая ответственность, какой терракт. 100500 штабов, 100500 командных пунктов, 100500 полевых командиров на дальних подступах уничтожено, а вы даже мертвые трепыхаетесь.
danko_ 30 декабря 2017 | 01:20
aud: Да и Путин обещал террористов остановить на дальних подступах, а они после этого столько терактов провели в России.
mg_vr 30 декабря 2017 | 01:32
странно как-то, Путин их, аж на сутки, опередил...
"Путин назвал взрыв в Петербурге терактом :: Политика :: РБК"
r88w556xl4 30 декабря 2017 | 01:58
danko_: а они после этого столько терактов провели в России
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Сколько? Сравнимо с Францией, где взрывали, резали и давили десятками, а французский царёк только играл желваками и изрекал высокопарную чепуху, тупо наблюдая, как и дальше убивают французов?
ginbin_ 30 декабря 2017 | 02:09
danko_: Прекратить панику, Это он остатки ИГИЛ (Запревромморг.) завлекает.
budweiser23 30 декабря 2017 | 01:30
aud: ... они, как тараканы, когда их травят в одной квартире, так они бегут в другую, что необходимо просчитывать опытному дезинсектору СЭС.... полумеры и популизм не спасают от рыжих тварей.
Хреновый у нас дезинсектор.......
ginbin_ 30 декабря 2017 | 02:07
aud: Когда ИГИЛовцы наконец признают членство в своих рядах путина, сечина, и медведьева в качестве наложницы.?
zemljanka 30 декабря 2017 | 01:12
Путин всех победил!
Кто же брешет?
Запоещенный ИГИЛ...
salut__521 30 декабря 2017 | 01:15
Дальнеподступники плавно превратились в ближнеподступников... Спасибо, фюрер, отец родной!..
udalennyi2 30 декабря 2017 | 02:00
Из-за понтов любителя детских животиков расплачивается народ
macsimus001 30 декабря 2017 | 01:30
Первый раз ЦРУ предотвратило.Второй раз-недоглядело.ФСБ некогдо этим заниматься, "Меньшевик"надо прихватизировать.
oblomok 30 декабря 2017 | 01:32
200 г тротила в продуктовом магазине. Хотя есть намного более резонансные цели. Либо эти "террористы" - идиоты, либо это не террористы сделали.
r88w556xl4 30 декабря 2017 | 02:00
oblomok: Подозрение на малолетний электорат Навального, для которых любой экстремизм - "тема".
macsimus001 30 декабря 2017 | 01:33
Интересно,а ИГИЛ знает,что он запрещён в России?Похоже,что нет.
peresvet73 30 декабря 2017 | 01:43
Видимо, один раз, где-то не написали - пропустили, что ИГИЛ - запрещённая в России террористическая организация. И вот вам, результат!
ginbin_ 30 декабря 2017 | 01:48
Наш вождб в связке с ИГИЛ выступает? Игил (запнатеррос) помогает победителю щуки захватить выборы? Господин песков, почему теракты в россии идут на пользу вашему хозяину.?
nikolaydiko 30 декабря 2017 | 01:55
Надо иметь в виду, что игиловцы иногда явно не имеют непосредственного отношения к взрывам, которые они "берут на себя". Для наведения страха на население и власти. И нашим спецслужбам не всегда можно верить, поскольку они, судя по многому, занимаются больше не выявлением и борьбой с террористами, а борьбой с Алексеем Навальными его сподвижниками.
ostanovka 30 декабря 2017 | 02:48
Этот так называемый исис всегда берет на себя все теракты русских.
Тем Более, Шойгу и Путин уничтожили исис, сам Путин это сказал, он не может врать в такой теме. Русские победили - так гордо кричали русские на весь мир. А тут какие-то исиски в самом революционном сердце России!!!!
Неужели. Путин врёт???????