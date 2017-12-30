Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в магазине Санкт-Петербурга

Об этом сообщает Reuters, а также организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает информагентства исламистов. Террористы утверждают, что к этому причастен «отряд безопасности из солдат халифата».

Взрыв прогремел вечером, 27 декабря, в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Никто не погиб, 18 человек пострадали. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения, находящейся в нескольких метрах от касс. По данным «Фонтанки», за полчаса до этого неизвестный оставил там рюкзак. Мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте. Петербургское управление СКР возбудило уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц», уточнив, что рассматриваются все версии. На следующий день президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.