Американская писательница Сью Графтон скончалась на 78-м году жизни в Санта-Барбаре
Известность ей принесли произведений про женщину-детектива Кинси Милхоун. Как Как сообщила дочь писательницы Джейми, Графтон умерла после двух лет борьбы с раковым заболеванием.
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kdv75 30 декабря 2017 | 01:02
Удивительно, что произведений такой известной писательницы, царствие ей небесное, нет до сих пор в школьной программе литературы. Это же так прогрессивно