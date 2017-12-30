В Москве уже сегодня некоторые социальные службы перейдут на новогодний режим работы

Праздничные коррективы будут внесены и в график движения столичного транспорта.

В предстоящие выходные дни в столице действует специальный график работы городских служб. Касается это, прежде всего, поликлиник и травмпунктов. Еще сегодня врачи будут принимать с 9 утра до 18 часов вечера, а с воскресенья и до 8 января включительно установлены часы приема с 9 до 16.00. Большинство травмпунктов для взрослых в эти дни будут работать круглосуточно. Все изменения графика работы городских медицинских служб в новогодние праздники публикуются на официальных сайтах учреждений. Чтобы уточнить его, стоит звонить на телефоны «горячих линий» департамента здравоохранения Москвы – в каждом из округов они, правда, разные. Коснутся изменения и графика работы метрополитена и МЦК. Так, подземка в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно. Изменятся интервалы движения поездов и наземного транспорта. Будут внесены изменения в работу почтовых отделений, а также офисов Пенсионного фонда.

В предстоящие зимние каникулы на усиленный режим работы перейдут не только коммунальные и транспортные службы. Со 2 по 7 января включительно всех желающих будут бесплатно пускать на выставки во многих подведомственных городу музеях, усадьбах и выставочных залах.