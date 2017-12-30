В Махачкале сегодня пройдет собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты жены муфтия Дагестана
Айна Гамзатова обещала направить документы в ЦИК до 5 января.
«Для меня важно, чтобы Дагестан приобрел красивый, прогрессивный и яркий имидж», сказала журналист и жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова на встрече с избирателями во вторник. По ее словам, главное – переломить отношение к «мусульманке в платке», а через это – и отношение к исламу. Гамзатова является главным редактором журнала «Ислам», соучередителем благотворительного фонда «Путь» и советником муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева. Эксперты говорят, что журналистка придерживается «государственнических позиций» и хочет укрепить отношения мусульман с русским народом и РПЦ. При этом не все уверены, что Гамзатова выдвигается по своей инициативе. Например, журналист Максим Шевченко выразил мнение в интервью изданию «Кавказ.Реалии», что участвовать в выборах Гамзатова будет по указанию своего супруга Ахмада Абдуллаева. Шевченко ссылается на законы шариата, по которым, как он сказал, «жена не может никуда ходить без разрешения мужа».
Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым официально зарегистрированным ЦИК кандидатом в президенты России.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_pesdin 30 декабря 2017 | 00:12
В президенты чего муфтиархата?
danko_pesdin 30 декабря 2017 | 00:14
danko_pesdin: завтра я тоже подам заявление. За меня неодекватная данко_ проголосует. Я так думаю. Из маями.
put__out 30 декабря 2017 | 00:48
danko_pesdin: Воблоглазый не допустит жен из Дагестана, иначе 146% уйдёт муфтию....
gordy 30 декабря 2017 | 00:56
Жаль, что сирень цветёт в мае, а то и она могла бы заявиться в Президенты России?
sborisych 30 декабря 2017 | 00:15
Вот так клюква (батюшки- светы)...
cyema_cyem_ 30 декабря 2017 | 00:43
sborisych: Интересно какая это жена. У муфтия их может быть несколько. Он же не нищий, чтобы одну жену иметь.
sborisych 30 декабря 2017 | 01:05
cyema_cyem_:
Знаете, а мне- ну чесслово это ни на йоту неинтересно. Да хучь бы и все- скока у него жен и есть... Один хер спектакля- соло примы-балеруна. Остальные в хоре на подпевках, да в толпе на подтанцовках.. Так что допустимы кто угодно. И жены, и дети, и иные клоуны. Да даже маловразумительные аксессуары из шляпы фокусника...
cedegrinn 30 декабря 2017 | 00:18
Нет слов!
Да наплевать на все религии вместе взятые.
Вреда от них немеряно.
Каждая доказывает, что именно она самая правильная.
put__out 30 декабря 2017 | 00:51
cedegrinn: Мало того, в каждой есть ещё с десяток наиправильнейших...
sparky 30 декабря 2017 | 00:28
Дамочка забыла, что пока еще Россия хотя бы формально - светское государство.
И отношение к исламу не от платка зависит.
sborisych 30 декабря 2017 | 01:07
sparky:
Дык она если и будет кандидатом- то тоже формально.
canary 30 декабря 2017 | 00:47
президентом чего? Дагестана ? или всея России?
put__out 30 декабря 2017 | 00:53
canary: Стерху второй тур обеспечен, весь Кавказ за матерь горцев будет....
peresvet73 30 декабря 2017 | 00:48
В парандже?
tks 30 декабря 2017 | 00:49
...лядский цирк с yxy евшими клоунами.
len56 30 декабря 2017 | 00:51
А ведь первая ласточка...Будет из Кремля созывать на молитву...
А ведь в моё советское детство этих можно было увидеть только на рынке.
Спасибо Путину за прошедшие 18 лет!..Обгоним Европу!
pomeranche 30 декабря 2017 | 01:07
в таком разе и я подаю. Чем я хуже. Вот только у жены спрошу. Только она спит уже. Завтра напишу окончательное решение.
zemljanka 30 декабря 2017 | 01:09
Удачи Айне Гамзатовой!
milenacotliar 30 декабря 2017 | 01:18
ЖЕЛАЮ ПОБЕДЫ! ДАГЕСТАН, РОДНОЙ, Я С ТОБОЙ! ЭТО - ЧУДО!
ostanovka 30 декабря 2017 | 02:54
Вот это здорово.
Если вся Чечня и Дагестан проголосуют, то тётенька будет избрана при 146 процентной поддержке всех избирателей рахи. пехотинцы работают без сбоев