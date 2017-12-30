В Махачкале сегодня пройдет собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты жены муфтия Дагестана

Айна Гамзатова обещала направить документы в ЦИК до 5 января.

«Для меня важно, чтобы Дагестан приобрел красивый, прогрессивный и яркий имидж», сказала журналист и жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова на встрече с избирателями во вторник. По ее словам, главное – переломить отношение к «мусульманке в платке», а через это – и отношение к исламу. Гамзатова является главным редактором журнала «Ислам», соучередителем благотворительного фонда «Путь» и советником муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева. Эксперты говорят, что журналистка придерживается «государственнических позиций» и хочет укрепить отношения мусульман с русским народом и РПЦ. При этом не все уверены, что Гамзатова выдвигается по своей инициативе. Например, журналист Максим Шевченко выразил мнение в интервью изданию «Кавказ.Реалии», что участвовать в выборах Гамзатова будет по указанию своего супруга Ахмада Абдуллаева. Шевченко ссылается на законы шариата, по которым, как он сказал, «жена не может никуда ходить без разрешения мужа».

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым официально зарегистрированным ЦИК кандидатом в президенты России.