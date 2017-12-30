Верховный суд рассмотрит жалобу Алексея Навального к Центризбиркому
В начале недели ему отказали в регистрации кандидатом в президенты.
Заседание пройдет в третью годовщину оглашения приговора по «делу Ив Роше». Брат Навального Олег отправился в колонию и с тех пор безуспешно пытается выйти по УДО. Сам политик получил второй по счету условный срок и весь год готовился к борьбе за пост президента.
Впрочем, ЦИК ему в этом отказал, сославшись на первую судимость по «делу Кировлеса». У него отсутствует пассивно избирательное право из-за тяжкой статьи. Навальный в своем иске ссылается на решение ЕСПЧ по его жалобе.
По его мнению, ЦИК нарушил права как самого основателя Фонда борьбы с коррупцией, так и группы избирателей. Политик также говорил, что попросит Верховный суд проверить законность статьи закона о выборах, которые отказывает в регистрации людям с судимостью.
Навальный в эфире «Эха» не исключал, что его могут зарегистрировать кандидатом за две недели до выборов.
Комментарии19
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via4eslavdenisov 30 декабря 2017 | 00:16
Сатрапы, всего то две судимости и не пускают в Президенты. Доколе!
the_same_sandro__ 30 декабря 2017 | 00:19
Судимости носят политический заказной характер. Здесь чувствуется лапа чешско-испанского агента.
Навальному удачи в Новом году.
n_a_t_a7777777 30 декабря 2017 | 00:42
the_same_sandro__:
Да не испанский он, а самый натуральный подпиндосник, И Россию продаст , и маму родную. Знаем с ёлкиным в 90е плавали!!!
zapadnay 30 декабря 2017 | 00:42
Верховный суд рассмотрит... Даже не сомневаюсь.
yrich039 30 декабря 2017 | 00:46
the_same_sandro__: Так это Кремль заставил Лелика красть кировский лес?
Какой кошмар!
sagen 30 декабря 2017 | 00:26
via4eslavdenisov: Вы живете в роли голодных сторожевых собак, который сторожат чужой колбасный склад.
ivfn 30 декабря 2017 | 00:16
//Навальный в эфире «Эха» не исключал, что его могут зарегистрировать кандидатом за две недели до выборов.*//
Ничего страшного. Будет повод помутить воду.
Как то не логично получается. Подал в Верховный суд заявление и тут же объявил о забастовке 28 января.
У наших баб ,в нашей деревне Кузякино ,весь мозг уже вынесло,не могут понять ,бастуем или же... Мда!!! Ежели бастуем то куда деньги слать. Однако ,кроксворд ,регбус!!!
yuryr 30 декабря 2017 | 00:31
ivfn: У ваших баб мозги все-таки были, но у вас, судя по вашей "логике", с ними чуть ли не врожденные проблемы :-(
ivfn 30 декабря 2017 | 00:34
yuryr:
Мужик,ты дурак??? И не хами ,урод!!!!!!!
rampa 30 декабря 2017 | 00:58
ivfn: ))))))))))))))) как ты его вежливо )))))))))))Что значит хорошо воспитанный человек - сразу видно по коментам ))))))))))))
ivfn 30 декабря 2017 | 01:04
rampa:
Сударь ,вы о чем? Об этих дебилах,которые хотят показать свою значимость. Как круто ,зашел в тырнет и пошел спать довольный "Как я ему врезал!!!" А вот когда обратку получаешь ,обида берет
На языке психологов это называется "радость скандала" - человеку, затеявшему свару, трудно остановится, и он начинает испытывать восторг от происходящего,вплоть до оргазма, даже понимая, что скоро придется раскаиваться.
//))))))))))))))) как ты его вежливо )))))))))))//
В реале конечно проще. Сразу в рыло и вся недолга.
bascagain 30 декабря 2017 | 00:31
У вора и пройдохи Навального наступает новый - после кандидатства вся Руси - период - время жалоб и плача...как его, мальца , опустили.
n_a_t_a7777777 30 декабря 2017 | 00:45
bascagain: А как Собчак ловко конула Олёшу... А ведь обещала голоса отдать ему. Вот она - солидарность оппозитов. Тут слушала , как ААВ поливал Яшина. Любо - дорого....
nikitin43 30 декабря 2017 | 00:37
расея большая , а отступать некуда - сзади саакашвили сказал вован опсирийский .
glotov 30 декабря 2017 | 00:46
...Навальный в эфире «Эха» не исключал, что его могут зарегистрировать кандидатом за две недели до выборов....
Это он бред сморозил , а Эхо уцепилось. В выборах он сможет поучаствовать только в качестве избирателя. Его голос очень важен для нас, как и голос любого другого гражданина. Как говорили раньше демократы ,"Голосуй или проиграешь!".
boseal 30 декабря 2017 | 00:56
glotov: В выборах он сможет поучаствовать только в качестве избирателя./// Фактически так, но в целом Алексей потянет дырявое либеральное "одеяло" на себя, чем собственно и создаст очередной вакуум оппозиции...Самое интересное, что в предсказуемых итогах басни "Либералы и Борьба" виноват будет Путин.
n_a_t_a7777777 30 декабря 2017 | 01:10
boseal:
Если два еврея – три мнения, то сколько мнений у десяти евреев? Вопрос актуален, поскольку десять евреев – уже синагога.
boseal 30 декабря 2017 | 01:18
n_a_t_a7777777: Личная выгода десяти евреев это уже Израиль))
liberal_vulgaris 30 декабря 2017 | 01:10
`Ну да, рассмотрит и посмеется над дурачком навальным :)