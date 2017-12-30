Верховный суд рассмотрит жалобу Алексея Навального к Центризбиркому

В начале недели ему отказали в регистрации кандидатом в президенты.

Заседание пройдет в третью годовщину оглашения приговора по «делу Ив Роше». Брат Навального Олег отправился в колонию и с тех пор безуспешно пытается выйти по УДО. Сам политик получил второй по счету условный срок и весь год готовился к борьбе за пост президента.

Впрочем, ЦИК ему в этом отказал, сославшись на первую судимость по «делу Кировлеса». У него отсутствует пассивно избирательное право из-за тяжкой статьи. Навальный в своем иске ссылается на решение ЕСПЧ по его жалобе.

По его мнению, ЦИК нарушил права как самого основателя Фонда борьбы с коррупцией, так и группы избирателей. Политик также говорил, что попросит Верховный суд проверить законность статьи закона о выборах, которые отказывает в регистрации людям с судимостью.

Навальный в эфире «Эха» не исключал, что его могут зарегистрировать кандидатом за две недели до выборов.