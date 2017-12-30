Столичная Комиссия по помилованиям дала положительное заключение на прошение Игоря Изместьева
Об этом «Интерфаксу» сообщила мать осужденного пожизненно экс-сенатора Тамара Изместьева. Игорь Изместьев отбывает срок за организацию заказных убийств. Тамара Изместьева утверждает, что документы в управление администрации президента по вопросам помилования были переданы ещё 14 декабря. Между тем, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева опасается, что Изместьева могут не включить в рекомендуемый список за нынешний год. Как отметила правозащитница, дело надо было передать в администрацию президента до 25 декабря, а оно нашлось только сегодня. Если выяснится, что Изместьева нет в списках на помилование за этот год, правозащитница будет добиваться, чтобы его туда включили.
Комментарии9
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tks 30 декабря 2017 | 00:12
Правильно говорят: что старый, что малый... Позорище.
yuryr 30 декабря 2017 | 00:26
От этого дела может быть польза в том случае, если помилование Путиным Изместьева, который скорее всего заслужил-таки свой "уголовный" приговор, создаст прецедент, который позволит добиться помилования Пичугина, который даже согласно более чем сомнительному судебному процессу и приговору, имеет гораздо больше оснований для помилования.
tks 30 декабря 2017 | 00:46
yuryr: Изместьев - "социально близкий" для Пахана. Пичугин же - классовый враг для него.
captain_ 30 декабря 2017 | 00:30
По китайскому календарю заканчивается год
Огненного Петуха
и наступает год
Желтой Земляной Собаки.
По русскому календарю заканчивается год
Серой Крысы
и наступает год
Серой Крысы.
zuhorer 30 декабря 2017 | 00:39
Без комментариев.
captainobvious 30 декабря 2017 | 00:46
"столичная"? WTF, разве мэрия Москвы успела обзавестись собственной комиссией по помилованию?
pnh__ptn 30 декабря 2017 | 00:50
Свободу приморским партизанам!!!
vsveter 30 декабря 2017 | 01:07
Помилование организатору убийств да ещё из корыстных побуждений? Это и есть правозащита?
Оправдать такую просьбу можно только старческим маразмом.
dimon_yu 30 декабря 2017 | 02:08
Почему Алексеева топит за Изместьва?