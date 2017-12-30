Столичная Комиссия по  помилованиям дала положительное заключение на  прошение Игоря Изместьева

Об этом «Интерфаксу» сообщила мать осужденного пожизненно экс-сенатора Тамара Изместьева. Игорь Изместьев отбывает срок за организацию заказных убийств. Тамара Изместьева утверждает, что документы в управление администрации президента по вопросам помилования были переданы ещё 14 декабря. Между тем, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева опасается, что Изместьева могут не включить в рекомендуемый список за нынешний год. Как отметила правозащитница, дело надо было передать в администрацию президента до 25 декабря, а оно нашлось только сегодня. Если выяснится, что Изместьева нет в списках на помилование за этот год, правозащитница будет добиваться, чтобы его туда включили.