Молодежная сборная России по хоккею обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира
В третьем матче группового этапа наши одержали победу над командой Белоруссии со счетом 5:2. В турнире, который проходит в американском Баффало сборная России набрала девять очков и возглавила турнирную таблицу группы В. Даже в случае поражения в заключительном матче группового этапа команда Валерия Брагина не опустится ниже третьего места. В заключительном матче группы сборная России 1 января сыграет с командой Швеции.
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vargor 29 декабря 2017 | 23:56
Молодцы! Смена в хоккее есть.