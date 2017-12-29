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23:02, 29 декабря 2017

Молодежная сборная России по хоккею обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира

В третьем матче группового этапа наши одержали победу над командой Белоруссии со счетом 5:2. В турнире, который проходит в американском Баффало сборная России набрала девять очков и возглавила турнирную таблицу группы В. Даже в случае поражения в заключительном матче группового этапа команда Валерия Брагина не опустится ниже третьего места. В заключительном матче группы сборная России 1 января сыграет с командой Швеции.

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vargor 29 декабря 2017 | 23:56

Молодцы! Смена в хоккее есть.

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