Мэрия Москвы намерена вновь выставить на голосование вопрос о снижении скорости автомобилей в центре Москвы

Как заявил глава дептранса Максим Ликсутов, ранее горожане уже высказались против такой меры, но людям еще раз нужно объяснить последствия такого решения. Ликсутов отметил, что в пользу ограничения скорости говорит статистика ГИБДД и исследования ученых.

Голосование, как и в 14-м году, будет организовано на портале «Активный гражданин».