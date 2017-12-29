Мэрия Москвы намерена вновь выставить на голосование вопрос о снижении скорости автомобилей в центре Москвы
Как заявил глава дептранса Максим Ликсутов, ранее горожане уже высказались против такой меры, но людям еще раз нужно объяснить последствия такого решения. Ликсутов отметил, что в пользу ограничения скорости говорит статистика ГИБДД и исследования ученых.
Голосование, как и в 14-м году, будет организовано на портале «Активный гражданин».
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 29 декабря 2017 | 23:08
Если бы они действительно хотели снизить скорость, то просто объявили бы, что с такого-то числа устанавливается такая-то скорость и всё.
Мутят чего-то.
soviet_spy 29 декабря 2017 | 23:10
Че? И гонки на "гелентвагенах" запретят? Не верю...
malanoff 29 декабря 2017 | 23:24
soviet_spy: Скорость в центре Москвы должна быть обратно пропорциональна числу выкуренных сигарет. Вынь руки изо рта , и выброси сигарету ,здесь сайт 8 лет +. Где зеленые и ответственный от презика за детей ?
malanoff 29 декабря 2017 | 23:16
Два км в час. Пусть они стоят целый день там в центре. От них пользы ноль.
rampa 29 декабря 2017 | 23:19
и все слуги народа с такой скоростью будут ездить?
caravel2 29 декабря 2017 | 23:34
Да вообще сразу штрафовать надо, как только за руль сел и с места тронулся! Фигля смердам ездить-то, особенно в Центре города (а судя по платным парковкам, он уже простирается до МКАДа)?
Собянинская мэрия катастрофически нуждается в деньгах с населения...
zemljanka 29 декабря 2017 | 23:41
Пересадить на дроны.
putia 29 декабря 2017 | 23:41
Снизить скорость надо у машин с мигалками..
Чего по центру носятся как угорелые??!!
nemez1 29 декабря 2017 | 23:51
Расчищают дороги чиновникам и депутатам, для закон не писан, штрафов не бывает.