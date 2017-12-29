Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение выплат в ОСАГО
Они выросли с 50-ти тысяч до 100 тысяч рублей. Европротокол в ОСАГО предусматривает в большинстве регионов возможность оформления участниками небольшого ДТП с ущербом в пределах 50-ти тысяч рублей.
Комментарии22
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mikhail_spb_ 29 декабря 2017 | 23:10
Как отреагируют страховщики на столь щедрый предвыборный подарок нацлидера?
gordy 29 декабря 2017 | 23:25
"Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение выплат в ОСАГО"
Покупает лояльность избирателей?
tvitov66 29 декабря 2017 | 23:27
gordy: если страховщики и их хозяева избиратели то АЛЛАХ НАМ ПОМОГ!
danko_ 29 декабря 2017 | 23:32
tvitov66: А разве это входит в обязанности президента решать такие вопросы?
По-моему,это функция премьера.
danko_pesdin 29 декабря 2017 | 23:44
danko_: бабка по-моему, стираешься из маями?
goga_s 30 декабря 2017 | 00:10
danko_:
просто они умолчали, что стоимость ОСАГО скоро ВЫРАСТЕТ !!
tks 30 декабря 2017 | 00:10
danko_: В законе об ОСАГО цифры прописаны. Итак все на откуп правительству и отдельным ведомствам отдано, ОСАГО это один из последних "бастионов", кторорые всё ещё полностью законами регулируется...
ac_dc 29 декабря 2017 | 23:50
gordy:
Ага...
Только почем теперь нам ту ОСАГУ продавать будут?
degele 29 декабря 2017 | 23:28
mikhail_spb_: Поднимут страховые платежи. А как еще? Где им деньги брать? Уж лучше он писать и читать разучился, карлик плешивый.
oldcitizen 30 декабря 2017 | 00:19
degele: Поднимут страховые платежи. А как еще?
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Поднял я тут свою пачку полисов ОСАГО. Плачу с момента учреждения этой ОСАГИ. За эти деньги мог бы какой-нибудь "Бентли" помять и ущерб оплатить. Вышло бы дешевле. Ну до чего же неохота деньги не за фиг выкладывать! А мог бы на эти деньги много чего полезного сделать.
Уже невмоготу смотреть, как за мой счёт они себе на корпоратив шампань по 12 тыров за бутылку выписывают. За государственные (считай, наши) деньги. Как будто, у них зарплата маленькая.
sborisych 29 декабря 2017 | 23:38
mikhail_spb_:
А кого это, кроме них, волнует? Движению (к новому сроку)- все. Другое дело, что результаты этого любыми средствами добытого срока- судя по всем предыдущим срока'м- можно будет в самом лучшем случае назвать- ничто..
vtodorol 30 декабря 2017 | 00:01
mikhail_spb_: А что изменилось-то ? Просто теперь без ментов можно оформлять , если есть согласие на ущерб до 100 т.р.
us101 29 декабря 2017 | 23:16
Heil Pusin!...
Opps, I mean Putin!
ilyache 30 декабря 2017 | 00:05
Неужели новость об отмене задолженности по транспортному налогу не заслуживает внимания?
vtodorol 30 декабря 2017 | 00:10
ilyache: за последние три года ??? Так отмена без всякого Указа наступает.Новость для лохов..
ilyache 30 декабря 2017 | 00:21
vtodorol:
Нет, за годы до 2015. А не за последние три, наоборот
vtodorol 30 декабря 2017 | 00:43
ilyache: Ну правильно.Три года -срок давности.Так и было без Указа..Я не так выразился.
oldcitizen 30 декабря 2017 | 00:24
ilyache: Неужели новость об отмене задолженности по транспортному налогу не заслуживает внимания?
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Обидно тем, у кого этой задолженности нету.
Кстати, с поднятием акцизов на бензин обещали транспортный налог отменить вообще. В результате и бензин вздёрнули и налог оставили. Это по-путински!
putinadoloy 30 декабря 2017 | 00:06
Ну сегодня увеличит. завтра отменит и уменьшит! Опять нае---ать всех хочет. ворюга!
tks 30 декабря 2017 | 00:06
"Автоюристам" снова привалило.
"Ремесло" для юридического отребья.
larisa361 30 декабря 2017 | 00:24
Надо же с кого-то взять деньги на пособия малоимущим семьям при рождении первого ребенка.Только по моему с автомобилистов возьмут намного больше,чем для этого нужно,а если они,как дальнобойщики не пойдут до конца,когда для них ввели ПЛАТОН,то скоро и его платить будут со всех машин,включая мотоциклы.
tks 30 декабря 2017 | 00:43
larisa361: Даёшь ПЛАТОН - для скутеров и великов!!