Z Архив новостей новости
5 70 6 3921
23:01, 29 декабря 2017

Основатель фонда Heritage Capital Уильям Браудер призвал Интерпол остановить членство российской стороны

Он мотивирует свою инициативу «вопиющим нарушением» правил организации. У себя в  твиттере Браудер пишет, что Россия обращается в Интерпол в шестой раз с требованием арестовать его после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как незаконные и политически мотивированные. Сегодня суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по обвинению в преднамеренном банкротстве. Ранее он также заочно был осужден в России за неуплату налогов.

Комментарии

70

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

justnick 29 декабря 2017 | 23:04

Что такого Вильям вдруг разглядел со стороны, чего не замечал тогда, когда сам тут был?

soviet_spy 29 декабря 2017 | 23:13

Всякое жулье уже управляет "Интерполом"!
Нахрен ваще нам нужна эта организация, которая не выдала нам ни одного вора?

idruker 29 декабря 2017 | 23:23

soviet_spy: "вы" сначала посадите тех воров, которые у "вас" под носом ходят

rus 29 декабря 2017 | 23:33

idruker: ... "вы" сначала посадите тех воров, которые у "вас" под носом ходят

Кто же тогда будет колонизировать Запад своими инвестициями?

cyema_cyem_ 29 декабря 2017 | 23:52

rus: Ага, Запад крепко держит их за эти инвестиции и поигрывает ими слегка сжимая их в кулачке.
Тогда они начинают выть и становятся сговорчивыми

rus 30 декабря 2017 | 00:45

cyema_cyem_: ...Ага, Запад крепко держит их за эти инвестиции и поигрывает ими слегка сжимая их в кулачке.


Думаете это будет способствовать притоку инвестиций в Западную воровскую малину со всего света?

ivfn 29 декабря 2017 | 23:34

idruker:
Итак, Статистическое бюро Канады выдало на гора данные по преступности в стране за 2016 год (сн.1). Всего в стране совершенно 2,142,545 нарушений, из них (после вычета не попадающих под уголовную статью нарушений на транспорте) 1,895,546 уголовных преступлений или 5,224 преступления на 100 тыс.населения
Согласно МВД РФ (сн.2) в России в 2016 году было совершенно 2,160,100 преступлений или 1474 на 100 тыс. населения (почти в 4 раза меньше чем в Канаде). Количество преступлений с применением насилия (убийство, попытка убийства, изнасилования, побои...) в Канаде - 381,594 (20% от всех преступлений). В России же согласно данным МВД преступления с применением насилия составляют всего 1.9% от всех преступлений.
В России было зарегистрировано всего 3,900 изнасилований или попыток изнасилования (сн.3), а в Канаде было совершенно почти 30 тысяч сексуальных преступлений, включая и против детей. То есть почти в 10 раз больше, чем в России.
В Канаде было совершенно 132 преступления (2016), попадающих под статью о терроризме, а в РФ (2015) всего 8. В Канаде было совершено 21 тысяча ограблений, а в России (2015, сн.3) всего 13,600....И так далее, и тому подобное.

Если после всего этого вы все-таки решитесь покинуть РФ и переехать в Канаду, то боже упаси вас жить в городе под названием Thunder Bay - он является столицей убийств в Канаде. Во всей стране происходит 1.68 убийства на 100 тыс человек, а в этом городишке (смотреть не на что) - 6.64
Чтобы исправить ситуацию с преступностью в Канаде нам надо пригласить специалистов из МВД РФ.
С собой то разберитесь сначала. Да м в хоккей пора научится играть. СЛАБАКИ!!!
Только языком гаразды молоть.

idruker 29 декабря 2017 | 23:41

ivfn: Так, даем список неправосудных вопиющих преследований людей карательной государственной системой: Дмитриев, Магницкий, Серебреников, Ходорковский, Бученков, Навальный, Ионов, Улюкаев, Волков. Вообще то список мог быть на несколько страниц, но вполне достаточно и этого чтобы ты нашел эквивалент подобной же длины неправосудных преследований людей в Канаде. Итак, слушаю тебя.

ivfn 30 декабря 2017 | 00:37

idruker:
Сначала научится надо с незнакомыми людьми на Вы разговаривать. Научитесь поговорим.

idruker 30 декабря 2017 | 00:41

ivfn: Сначала научись возражать по теме, а не по личности собеседника или стране его проживания. Тогда у нас не только разговор получится, но даже на "Вы". А до тех пор проваливай, тем более что я к тебе в собеседники не набивался

ivfn 30 декабря 2017 | 01:12

idruker:
//а не по личности собеседника или стране его проживания//
Во первых я на личности не переходил и не перейду.
Во вторых. Кто писал.
//idruker
Игнорировать 29 декабря 2017 | 23:23
soviet_spy: "вы" сначала посадите тех воров, которые у "вас" под носом ходят//
Какое ваше дело до страны проживания собеседника.
Логике нет. Мне нельзя вам можно.! МОЛОДЦА!!
//А до тех пор проваливай//
Вот чучело канадское.
Разговор окончен ,с хамами не общаюсь.

idruker 30 декабря 2017 | 01:42

ivfn: "Во первых я на личности не переходил и не перейду. " - ты повернул тему разговора на канаду, которая здесь никаким боком, кроме как страна где я живу. Не придуривайся что не понимаешь

"soviet_spy: "вы" сначала посадите тех воров, которые у "вас" под носом ходят
Какое ваше дело до страны проживания собеседника.
Логике нет. Мне нельзя вам можно.! МОЛОДЦА!! " - ты весьма хреново понимаешь тексты. Тема обсуждения находится в контексте решения российского суда, а не места проживания ника "Штирлиц"

"Разговор окончен ,с хамами не общаюсь." - я с тобой и не общался. Пнул мимоходом неженку и дальше пошел.

fresh_breeze 30 декабря 2017 | 00:41

idruker:

Ну, все перечисленные персоны, по мнению российского суда, являются правонарушителями, отличающимися друг от друга статьями и тяжестью правонарушений.

Кто возьмётся это оспаривать, а главное — почему?
Если кто-то скажет, что в России нет судов, то я могу с таким же успехом сказать то же самое про любую другую страну. И что дальше?

idruker 30 декабря 2017 | 00:51

fresh_breeze: один суд судит по закону, другой по понятиям, и их решения обязательны к исполнению соответствующими органами. Но мы то не "органы", мы здесь зеваки собрались на форуме, и имеем право обсуждать все что угодно, в т.ч. и судебные решения любой страны. Так вот для нас здесь на форуме решение любого суда не яввляется никаким святым граалем, мы сами можем судить с позиции здравомыслия. И посему утверждаем и можем доказать, что преследования Бученкова, Савченко, Сенцова, Ходороковского и пр. не имеет ничего общего с правосудием. А теперь, ребята с той стороны баррикады, приведите ка мне список эквивалентной длины эквивалентных неправосудных преследований за эквивалентный период в любой отдельно взятой западной стране - США, Канаде, Н.Зеландии, Японии, Сингапуре и пр.

Я вас слушаю.

fresh_breeze 30 декабря 2017 | 01:13

idruker:

"И посему утверждаем и можем доказать, что преследования Бученкова, Савченко, Сенцова, Ходороковского и пр. не имеет ничего общего с правосудием."
-------------------------------------------------------------------------------

Это голословное заявление.

Я тоже позволю себе такое же голословное, но в чём я так же убеждён.
Россияне Бут и Ярошенко — политзаключённые, ставшие жертвами превалирования большой политики над судебной системой страны, где они подверглись репрессиям.

Ваши убеждения vs. моих.

idruker 30 декабря 2017 | 01:35

fresh_breeze: ок, примем без доказательств, что Бут и Ярошенко - жертвы политических преследований США. Им противостоит с другой стороны список из десятков если не сотен жертв политических преследований в РФ. Несопостваимо.

rus 30 декабря 2017 | 00:47

idruker: ...даем список неправосудных вопиющих преследований людей карательной государственной системой:


:-)) Да Вы физик или вертухай?

in_cat_we_trust 30 декабря 2017 | 01:07

ivfn: а сколько в Канаде и РФ выносят отказняков или не принимают заявлений?

ivfn 30 декабря 2017 | 01:15

in_cat_we_trust:
Речь о преступности.Раскрытых расследованных преступлениях. А детали меня не интересуют.

maviomy 30 декабря 2017 | 01:17

ivfn: Вы сначала считать научтесь. Верить статистике одного из самых коррумпированных государств в мире могут только идиоты.

rico76 29 декабря 2017 | 23:43

idruker: Родной, а тебе то какое дело до нас? Сиди и помалкивай в своей Канаде...
А то, что ты учился когда-то в России не дает тебе право вмешиваться в наши дела.

idruker 29 декабря 2017 | 23:47

rico76: Какое мне дело до "вас" это не твое собачье дело. То что ты живешь в россии не дает тебе права работать вышибалой на входе в русскоязычный ресурс, который приглашает к себе всех желающих со всего большого и прекрасного мира. Пшел вон

rico76 30 декабря 2017 | 00:01

idruker: родной, вон пойдёшь ты с пока ещё российского «прекрасного» ресурса.
И быстрее, чем ты думаешь...



maviomy 30 декабря 2017 | 00:48

rico76: ты что, владеешь данным ресрсом или ты его редактируешь? Нет? Тогда сам вали отсюда.

rampa 29 декабря 2017 | 23:25

soviet_spy: да нам, как и тов.Киму, вообще никто не нужен. Будем жить также замечательно, как в Сев.Корее.

rus 29 декабря 2017 | 23:35

rampa: ... Будем жить также замечательно, как в Сев.Корее.


А почему не как в Гондурасе - стране с многовековыми буржуазными традициями?

rampa 29 декабря 2017 | 23:41

rus: зачем вам, любителю социализма-коммунизма, буржуазные традиции?

assaassin 30 декабря 2017 | 00:35

rampa: зачем вам, любителю социализма-коммунизма, буржуазные традиции?

А зачем Вам любителю буржуазных традиций коммунистические традиции?

rampa 30 декабря 2017 | 00:48

assaassin: с чего вы это взяли? 11-80 очень нужно? Ну нате

doc8_vikt 29 декабря 2017 | 23:40

soviet_spy: Наглость жулика просто поразительна.

seryj_wolk 29 декабря 2017 | 23:59

doc8_vikt: А ведь будут игнорировать подобные запросы до тех пор пока изгои сами не уйдут. Закусили удила эти рфцы, да только выглядят смешно. Изгои!

cyema_cyem_ 29 декабря 2017 | 23:56

soviet_spy: малыш, а вы воров и не просите выдать.
Когда просите, то ваыдают.
Вот сегодня одного посадили на 9 лет. 500 миллионов украл, так его в Италии арестовали.
Он дурак был, вроде тебя, поверил, что они преступников не выдают и туда сбежал.

pit_in_piter 30 декабря 2017 | 00:09

soviet_spy:* Нахрен ваще нам нужна эта организация, которая не выдала нам ни одного вора?*
П-к Исаев часто задумывался об этом, но всегда размышления заканчивались лицом в винегрете. Юстасу уже доложено. Ну, тогда опять боярышник.

cyema_cyem_ 29 декабря 2017 | 23:49

justnick: Да, со стороны виднее, как ни странно.
"Лицом к лицу лица не увидать"
Видны только отдельные детали, а отдалишься и увидишь какой это урод рядом с тобой был.
Да и подлость по отношению к тебе проясняет глаза и мозги.

mikhail_spb_ 29 декабря 2017 | 23:05


Вполне вероятно, что за время пахоты нацлидера на галере Россию исключат из всех международных организаций.
А может, он именно этого и добивается, чтобы устроить изоляцию страны?

nemo1980 29 декабря 2017 | 23:13

mikhail_spb_: ...Россию исключат из всех международных организаций.
====================
Пиши - СКОРО от SWIFT отключат.. Путин изгой....50 лярдов ЮКОСа поделите )))

arye_11 29 декабря 2017 | 23:20

nemo1980:
Мальчик. Т
Волк рвет свою жертву мгновенно.
Удав душит постепенно, долго и мучительно.
А результат один.
Ты весьма неправ со своим бодреньким сарказмом.
Россия - "Страна чЮдес"
Это именно про Россию - "Никогда не говори Никогда".
После волнительных тактов "Лебединого Озера" в 1991 году я понял простую вещь - в России возможно все, что возможно и в любой момент.

danko_pesdin 29 декабря 2017 | 23:46

arye_11: член трехколёсный.

nemo1980 30 декабря 2017 | 00:16

arye_11: После волнительных тактов "Лебединого Озера" в 1991 году я понял простую вещь - в России возможно все, что возможно и в любой момент.
====================
Есть такая китайская поговорка - в одну реку нельзя вступить дважды.

idruker 29 декабря 2017 | 23:27

nemo1980: SWIFT не отключат, ибо это будет удар по из пушки по невинным воробьям. Бить будут из снайперской винтовки по особо оборзевшим голубям. Начиная с февраля. Страну закупорят с той стороны границы, но закупорят строго только для госворья.

assaassin 29 декабря 2017 | 23:39

idruker: Страну закупорят с той стороны границы, но закупорят строго только для госворья.


:-) То есть, будут растить себе конкурента, тем увеличивая инвестиции в Россию?

aleks_72 30 декабря 2017 | 00:07

mikhail_spb_: Если изоляция действительно случится, ему самому свои же изоляцию устроят, с помощью изоленты. Обмотают как мумию. :)

sisyanfashist 29 декабря 2017 | 23:06

Заскулила псина когда сапогом по сраке прилетело!)

arye_11 29 декабря 2017 | 23:11

sisyanfashist:
Нехорошо вы отзываетесь о Путине. Совсем нехорошо.
Пусть и президент он никакой, и как человек подлец подлецом, но выражения ваши оскорбительны.
Постарайтесь в приличном обществе более так не выражаться.
Ни о Путине ни о ком другом.

soviet_spy 29 декабря 2017 | 23:15

arye_11: В приличном обществе у палестинцев земли не отбирают и не обстреливают их по каждому поводу...

idruker 29 декабря 2017 | 23:29

soviet_spy: Когда у палестинцев отобрали земли, этого народа еще не было на свете. Палестинский народ это такой же искусственный, мертворожденный фантом, как квадратный трехчлен

assaassin 29 декабря 2017 | 23:41

idruker: Палестинский народ это такой же искусственный, мертворожденный фантом, как квадратный трехчлен


:-)) Впрочем, как и пиндоский, членом, которого Вы являетесь.

idruker 29 декабря 2017 | 23:43

assaassin: твои дебильные гыканья мне надоели. Суну ка я тебя в игнор. Прощай

assaassin 30 декабря 2017 | 00:38

idruker: Суну ка я тебя в игнор. Прощай


Да вы истый демократ, прям готовы умереть за мое право иметь противное мнение!

splin2 29 декабря 2017 | 23:32

soviet_spy: Если Крым исконно русский, то Иерусалим еще исконнее еврейский.
Согласен, брателло?))

arye_11 29 декабря 2017 | 23:41

soviet_spy:
Товарищ Штирлиц уже нахрючился по поводу выходных и наступающих праздников.
Потому и веселенький. А ему то чего?
Его литр палёнки и лохань с помоями всегда останется при нем.
А вот прочим, тем, кто повыше, уже немножко становится коленне-дрожно. Начинают мандражировать.
Список Магнитского не только не отменяется, а расширяется.
А для чего они в поте лица уже 20 лет тянут последнюю копеечку в западные банки, для чего лихорадочно скупают недвижимость в Европе, для чего детей переводят на ПМЖ в США и ту же Европу...
И что им теперь делать, если внесут в список Магнитского.
Кабзон им примером.
Перекрыли ему въезд в США. Сначала стращал, потом уговаривал, потом слезно молил. Ничего не помогло. Теперь сквозь стиснутые зубы делает вид, что мол не больно то и хотелось.
А таких "кабзонов" скоро будет в обновленном Списке Магнитского многие тысячи.

arye_11 29 декабря 2017 | 23:09

А ведь прав Браудер.
Давно пора Россию вышвырнуть из Интерпола. Пять раз ей отказали в возбуждении дела, она в шестой раз подает. Видимо считает Интерпол одним из главков росисйского МВД.
В нормальных правоохранительных инстанциях в таком случае начинают разбираться с самим "жалобщиком"

soviet_spy 29 декабря 2017 | 23:16

arye_11: Ваш Израиль уже из ЮНЕСКО вышвырнули, очередь за ООН...

idruker 29 декабря 2017 | 23:31

soviet_spy: Скорее Израиль вышвырнул Юнеско. А ООН это просто высокая, почетная, но беззубая трибуна. Проку от нее меньше чем от одного единственного ВАДА, не говоря уже о НАТО или G7

assaassin 30 декабря 2017 | 00:33

idruker: Проку от нее меньше чем от одного единственного ВАДА


Ну да, нассать соседу в чайник это ваше все - визитная карточка!

(комментарий скрыт)

sokal123 29 декабря 2017 | 23:14

Одобряю.

soviet_spy 29 декабря 2017 | 23:19

sokal123: Молодец! Можешь прийти завтра в посольство США за подарком...

rampa 29 декабря 2017 | 23:27

soviet_spy: а вы кем в посольстве США работаете? Дайте и мне подарок

soviet_spy 29 декабря 2017 | 23:52

rampa: Приходи, тебя там ждут с нетерпением. Главное лижи хорошо...

danko_pesdin 29 декабря 2017 | 23:58

soviet_spy: и отсасывать.

rampa 30 декабря 2017 | 00:04

soviet_spy: дааа. Похоже, что ты в посольстве США "большой начальник". )))))))) Все порядки знаешь. Кому лижешь?

dedmazay007 29 декабря 2017 | 23:24

Страна в которой дети генпрокурора ведут бизнес с душегубами,убийцами детей,страна где председатель Конституционного суда мечтает об крепостном строе,страна где президент
рассказывает о Сталине утопившему в крови половину собственного населения.как об эффективном менеджере, такая страна нуждается в исключении из всех международных институтов и принудительном лечении с диагнозом гнойный отек мозга руководителей...

kaplan911 29 декабря 2017 | 23:27

Такое у нас правосудие........басманное.

kp6ic 29 декабря 2017 | 23:28

они бы с таким же энтузиазмом расследовали образ жизни приближенных к царю, который зачастую уж никак не соответствует их доходам на госслужбе. нет, будем табунами следователей гонятся за навальным, браудером и прочими врагами режима. все через жопу у нас. печаль.

makhnaehe 29 декабря 2017 | 23:37

Занервничал, жулик. На кукан такого без срока давности!

ac_dc 30 декабря 2017 | 00:01

makhnaehe:
Да ладна.
С чего б ему нервничать? Занервничали вертикалы.
Браудер им как инициатор "закона Магнитского" - костью в горле.
Уже два раза заочно посадили. Охота расстрелять. Хотя б заочно

zemljanka 29 декабря 2017 | 23:39

Мир Сергею Магнитскому. В Вечности. Все кто был душегубом известны.
Новые лица появятся в спискн Магнитского. Вот и дергается жирная саранча...

sstan 29 декабря 2017 | 23:42

Да мне кажется ФР (РФ) сама должна выйти из всех этих организаций, там не наши традиционные ценности: вранье, лизоблютство, подлость, лицемерие.
Вспоминаю чуркина, пусть земля ему будет камнем, который на пенсии мечтал преподавать в США в вузе.

aleks_72 29 декабря 2017 | 23:49

У них уточки-миллиардерши Медведева под носом плавают. А они за каким-то Браудером гоняются. Ржач! :)

aleks_72 30 декабря 2017 | 00:03

А у другана Путина - виолончелиста Ралдугина с миллиардами в оффшоре, - с налогами все в порядке? :)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 27 декабря Поздравить…

5 431 6 5439 27.12
Kэхо москвы, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 26 декабря Поздравить…

5 425 6 7433 26.12
Kэхо москвы, праздники, общество, события
Блоги

Рождённые 25 декабря Поздравить…

5 269 6 10714 25.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ложная интерпретация Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…

5 230 6 14865 23.12
Kукраина, рф, сша, оружие, конфликты, мнения
Голосование
О чём вы больше сожалеете?
5 151 6 10389 25.12
Блоги

Григорий Меламедов политолог

Вред от бойкота: только цифры Именно там у Навального больше всего шансов уменьшить явку, — за счет неприхода тех, кто был за Прохорова. Кто будет в выигрыше?..

5 105 6 7828 29.12
Kполитика, выборы, навальный, мнения
Новости

Генпрокуратура продолжит добиваться экстрадиции в Россию основателя фонда «Хэрмитэдж Кэпитал» Уильяма Браудера Он дважды заочно осужден за налоговые махинации, сообщил журналистам прокурор Алексей Поляков…

5 93 6 8087
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Выборы без Навального – это выборы? Когда борьба политиков за демократию превращается в борьбу демократов за себя и против других демократов одновременно, это означает, что политиков поразил вирус политического эгоизма…

5 288 6 25203 29.12
Kполитика, навальный, выборы, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Ах, как хочется в Советский Союз! Нельзя жить прошлым, нельзя жить старыми победами. У России есть вполне понятный путь развития…

5 388 6 35353 27.12
Kистория, фото, события
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Майдан теперь в украинской политике будет всегда Хорошо было во время Майдана. После Майдана никто не обещал, что будет хорошо. Вот это такая странная система, когда в людях нет благих ожиданий…

5 101 6 9321 29.12
Kполитика, украина, общество, мнения
Блоги

План перемен аналитический проект

Равнение на армию — что делать с Вооружёнными силами России после смены власти? Российским властям следует принять стратегические меры, которые не позволят свернуть реформы и остановить процесс формирования демократических гражданско-военных отношений…

5 61 6 5851 29.12
Kармия, рф, события
Голосование
Заявление Госдепа США о недопуске Алексея Навального на выборы — это вмешательство во внутренние дела России?
5 102 6 9985 27.12
Блоги

+ Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…

5 226 6 22268 23.12
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Заявление Госдепа — прямое вмешательство в процесс выборов Я правильно поняла Госдеп: все, к кому «российское Правительство» не «применяет строгие меры» независимыми голосами не являются? Или это очень сложный вопрос?..

5 354 6 35076 27.12
Kполитика, общество, выборы, мнения
Блоги

Александр Ведруссов политолог, директор аналитического центра «Стратег-PRO»

Ассиметричный экспорт: Россия положит конец терроризму и «цветным переворотам» в мире По большому счету ничего не мешает России экспортировать не только вооружения, но и, например, те же механизмы предотвращения насильственных госпереворотов, осуществляемых извне…

5 53 6 5391 28.12
Kрф, политика, революции, терроризм, наркомания, мнения
Блоги

+ Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади В матче Ночной хоккейной лиги…

5 310 6 31615 23.12
8читать ;смотреть
Kфото, видео, путин, спорт, хоккей, события

Популярное за неделю

Новости

Предполагаемый виновник ДТП на Сходненской улице в Москве сейчас дает показания Это водитель такси…

5 28 6 16439
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ну какое у духов умерших занятие? Правильно: послушать пресс-конференцию Путина и написать о ней с хештегом «Путин крут» под логотипом «Молодой гвардии»...

5 132 6 155128 23.12
#слушать 47:31 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Kполитика, общество, навальный, видео, передачи
Голосование
По следам киноновинок уходящего года.
2867508
Выбираем процесс для программы «Не так!»
5 20 6 16751 24.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Грудинин очень, очень опасен Если Кремль хотел добавить интриги для повышения явки, то на мой взгляд, он переборщил. Товарищ-то реальный…

5 586 6 422275 24.12
Kвыборы-2018, грудинин, политика, крым, мнения
Блоги

Евгений Ройзман мэр Екатеринбурга

+ Памфилова и Навальный. Трагедия в Москве. Бюджет Екатеринбурга Памфилова и Навальный. Трагедия в Москве. Бюджет Екатеринбурга По ситуации Памфилова напоминает вахтёршу советских времён, а что касается Навального, то вся история только начинается…

5 145 6 134723 26.12
Kполитика, общество, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6566713
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3203558

Сегодня в эфире