Основатель фонда Heritage Capital Уильям Браудер призвал Интерпол остановить членство российской стороны

Он мотивирует свою инициативу «вопиющим нарушением» правил организации. У себя в твиттере Браудер пишет, что Россия обращается в Интерпол в шестой раз с требованием арестовать его после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как незаконные и политически мотивированные. Сегодня суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по обвинению в преднамеренном банкротстве. Ранее он также заочно был осужден в России за неуплату налогов.