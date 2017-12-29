Основатель фонда Heritage Capital Уильям Браудер призвал Интерпол остановить членство российской стороны
Он мотивирует свою инициативу «вопиющим нарушением» правил организации. У себя в твиттере Браудер пишет, что Россия обращается в Интерпол в шестой раз с требованием арестовать его после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как незаконные и политически мотивированные. Сегодня суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по обвинению в преднамеренном банкротстве. Ранее он также заочно был осужден в России за неуплату налогов.
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justnick 29 декабря 2017 | 23:04
Что такого Вильям вдруг разглядел со стороны, чего не замечал тогда, когда сам тут был?
soviet_spy 29 декабря 2017 | 23:13
Всякое жулье уже управляет "Интерполом"!
Нахрен ваще нам нужна эта организация, которая не выдала нам ни одного вора?
idruker 29 декабря 2017 | 23:23
soviet_spy: "вы" сначала посадите тех воров, которые у "вас" под носом ходят
rus 29 декабря 2017 | 23:33
idruker: ... "вы" сначала посадите тех воров, которые у "вас" под носом ходят
Кто же тогда будет колонизировать Запад своими инвестициями?
cyema_cyem_ 29 декабря 2017 | 23:52
rus: Ага, Запад крепко держит их за эти инвестиции и поигрывает ими слегка сжимая их в кулачке.
Тогда они начинают выть и становятся сговорчивыми
rus 30 декабря 2017 | 00:45
cyema_cyem_: ...Ага, Запад крепко держит их за эти инвестиции и поигрывает ими слегка сжимая их в кулачке.
Думаете это будет способствовать притоку инвестиций в Западную воровскую малину со всего света?
ivfn 29 декабря 2017 | 23:34
idruker:
Итак, Статистическое бюро Канады выдало на гора данные по преступности в стране за 2016 год (сн.1). Всего в стране совершенно 2,142,545 нарушений, из них (после вычета не попадающих под уголовную статью нарушений на транспорте) 1,895,546 уголовных преступлений или 5,224 преступления на 100 тыс.населения
Согласно МВД РФ (сн.2) в России в 2016 году было совершенно 2,160,100 преступлений или 1474 на 100 тыс. населения (почти в 4 раза меньше чем в Канаде). Количество преступлений с применением насилия (убийство, попытка убийства, изнасилования, побои...) в Канаде - 381,594 (20% от всех преступлений). В России же согласно данным МВД преступления с применением насилия составляют всего 1.9% от всех преступлений.
В России было зарегистрировано всего 3,900 изнасилований или попыток изнасилования (сн.3), а в Канаде было совершенно почти 30 тысяч сексуальных преступлений, включая и против детей. То есть почти в 10 раз больше, чем в России.
В Канаде было совершенно 132 преступления (2016), попадающих под статью о терроризме, а в РФ (2015) всего 8. В Канаде было совершено 21 тысяча ограблений, а в России (2015, сн.3) всего 13,600....И так далее, и тому подобное.
Если после всего этого вы все-таки решитесь покинуть РФ и переехать в Канаду, то боже упаси вас жить в городе под названием Thunder Bay - он является столицей убийств в Канаде. Во всей стране происходит 1.68 убийства на 100 тыс человек, а в этом городишке (смотреть не на что) - 6.64
Чтобы исправить ситуацию с преступностью в Канаде нам надо пригласить специалистов из МВД РФ.
С собой то разберитесь сначала. Да м в хоккей пора научится играть. СЛАБАКИ!!!
Только языком гаразды молоть.
idruker 29 декабря 2017 | 23:41
ivfn: Так, даем список неправосудных вопиющих преследований людей карательной государственной системой: Дмитриев, Магницкий, Серебреников, Ходорковский, Бученков, Навальный, Ионов, Улюкаев, Волков. Вообще то список мог быть на несколько страниц, но вполне достаточно и этого чтобы ты нашел эквивалент подобной же длины неправосудных преследований людей в Канаде. Итак, слушаю тебя.
ivfn 30 декабря 2017 | 00:37
idruker:
Сначала научится надо с незнакомыми людьми на Вы разговаривать. Научитесь поговорим.
idruker 30 декабря 2017 | 00:41
ivfn: Сначала научись возражать по теме, а не по личности собеседника или стране его проживания. Тогда у нас не только разговор получится, но даже на "Вы". А до тех пор проваливай, тем более что я к тебе в собеседники не набивался
ivfn 30 декабря 2017 | 01:12
idruker:
//а не по личности собеседника или стране его проживания//
Во первых я на личности не переходил и не перейду.
Во вторых. Кто писал.
//idruker
Игнорировать 29 декабря 2017 | 23:23
soviet_spy: "вы" сначала посадите тех воров, которые у "вас" под носом ходят//
Какое ваше дело до страны проживания собеседника.
Логике нет. Мне нельзя вам можно.! МОЛОДЦА!!
//А до тех пор проваливай//
Вот чучело канадское.
Разговор окончен ,с хамами не общаюсь.
idruker 30 декабря 2017 | 01:42
ivfn: "Во первых я на личности не переходил и не перейду. " - ты повернул тему разговора на канаду, которая здесь никаким боком, кроме как страна где я живу. Не придуривайся что не понимаешь
"soviet_spy: "вы" сначала посадите тех воров, которые у "вас" под носом ходят
Какое ваше дело до страны проживания собеседника.
Логике нет. Мне нельзя вам можно.! МОЛОДЦА!! " - ты весьма хреново понимаешь тексты. Тема обсуждения находится в контексте решения российского суда, а не места проживания ника "Штирлиц"
"Разговор окончен ,с хамами не общаюсь." - я с тобой и не общался. Пнул мимоходом неженку и дальше пошел.
fresh_breeze 30 декабря 2017 | 00:41
idruker:
Ну, все перечисленные персоны, по мнению российского суда, являются правонарушителями, отличающимися друг от друга статьями и тяжестью правонарушений.
Кто возьмётся это оспаривать, а главное — почему?
Если кто-то скажет, что в России нет судов, то я могу с таким же успехом сказать то же самое про любую другую страну. И что дальше?
idruker 30 декабря 2017 | 00:51
fresh_breeze: один суд судит по закону, другой по понятиям, и их решения обязательны к исполнению соответствующими органами. Но мы то не "органы", мы здесь зеваки собрались на форуме, и имеем право обсуждать все что угодно, в т.ч. и судебные решения любой страны. Так вот для нас здесь на форуме решение любого суда не яввляется никаким святым граалем, мы сами можем судить с позиции здравомыслия. И посему утверждаем и можем доказать, что преследования Бученкова, Савченко, Сенцова, Ходороковского и пр. не имеет ничего общего с правосудием. А теперь, ребята с той стороны баррикады, приведите ка мне список эквивалентной длины эквивалентных неправосудных преследований за эквивалентный период в любой отдельно взятой западной стране - США, Канаде, Н.Зеландии, Японии, Сингапуре и пр.
Я вас слушаю.
fresh_breeze 30 декабря 2017 | 01:13
idruker:
"И посему утверждаем и можем доказать, что преследования Бученкова, Савченко, Сенцова, Ходороковского и пр. не имеет ничего общего с правосудием."
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Это голословное заявление.
Я тоже позволю себе такое же голословное, но в чём я так же убеждён.
Россияне Бут и Ярошенко — политзаключённые, ставшие жертвами превалирования большой политики над судебной системой страны, где они подверглись репрессиям.
Ваши убеждения vs. моих.
idruker 30 декабря 2017 | 01:35
fresh_breeze: ок, примем без доказательств, что Бут и Ярошенко - жертвы политических преследований США. Им противостоит с другой стороны список из десятков если не сотен жертв политических преследований в РФ. Несопостваимо.
rus 30 декабря 2017 | 00:47
idruker: ...даем список неправосудных вопиющих преследований людей карательной государственной системой:
:-)) Да Вы физик или вертухай?
in_cat_we_trust 30 декабря 2017 | 01:07
ivfn: а сколько в Канаде и РФ выносят отказняков или не принимают заявлений?
ivfn 30 декабря 2017 | 01:15
in_cat_we_trust:
Речь о преступности.Раскрытых расследованных преступлениях. А детали меня не интересуют.
maviomy 30 декабря 2017 | 01:17
ivfn: Вы сначала считать научтесь. Верить статистике одного из самых коррумпированных государств в мире могут только идиоты.
rico76 29 декабря 2017 | 23:43
idruker: Родной, а тебе то какое дело до нас? Сиди и помалкивай в своей Канаде...
А то, что ты учился когда-то в России не дает тебе право вмешиваться в наши дела.
idruker 29 декабря 2017 | 23:47
rico76: Какое мне дело до "вас" это не твое собачье дело. То что ты живешь в россии не дает тебе права работать вышибалой на входе в русскоязычный ресурс, который приглашает к себе всех желающих со всего большого и прекрасного мира. Пшел вон
rico76 30 декабря 2017 | 00:01
idruker: родной, вон пойдёшь ты с пока ещё российского «прекрасного» ресурса.
И быстрее, чем ты думаешь...
maviomy 30 декабря 2017 | 00:48
rico76: ты что, владеешь данным ресрсом или ты его редактируешь? Нет? Тогда сам вали отсюда.
rampa 29 декабря 2017 | 23:25
soviet_spy: да нам, как и тов.Киму, вообще никто не нужен. Будем жить также замечательно, как в Сев.Корее.
rus 29 декабря 2017 | 23:35
rampa: ... Будем жить также замечательно, как в Сев.Корее.
А почему не как в Гондурасе - стране с многовековыми буржуазными традициями?
rampa 29 декабря 2017 | 23:41
rus: зачем вам, любителю социализма-коммунизма, буржуазные традиции?
assaassin 30 декабря 2017 | 00:35
rampa: зачем вам, любителю социализма-коммунизма, буржуазные традиции?
А зачем Вам любителю буржуазных традиций коммунистические традиции?
rampa 30 декабря 2017 | 00:48
assaassin: с чего вы это взяли? 11-80 очень нужно? Ну нате
doc8_vikt 29 декабря 2017 | 23:40
soviet_spy: Наглость жулика просто поразительна.
seryj_wolk 29 декабря 2017 | 23:59
doc8_vikt: А ведь будут игнорировать подобные запросы до тех пор пока изгои сами не уйдут. Закусили удила эти рфцы, да только выглядят смешно. Изгои!
cyema_cyem_ 29 декабря 2017 | 23:56
soviet_spy: малыш, а вы воров и не просите выдать.
Когда просите, то ваыдают.
Вот сегодня одного посадили на 9 лет. 500 миллионов украл, так его в Италии арестовали.
Он дурак был, вроде тебя, поверил, что они преступников не выдают и туда сбежал.
pit_in_piter 30 декабря 2017 | 00:09
soviet_spy:* Нахрен ваще нам нужна эта организация, которая не выдала нам ни одного вора?*
П-к Исаев часто задумывался об этом, но всегда размышления заканчивались лицом в винегрете. Юстасу уже доложено. Ну, тогда опять боярышник.
cyema_cyem_ 29 декабря 2017 | 23:49
justnick: Да, со стороны виднее, как ни странно.
"Лицом к лицу лица не увидать"
Видны только отдельные детали, а отдалишься и увидишь какой это урод рядом с тобой был.
Да и подлость по отношению к тебе проясняет глаза и мозги.
mikhail_spb_ 29 декабря 2017 | 23:05
Вполне вероятно, что за время пахоты нацлидера на галере Россию исключат из всех международных организаций.
А может, он именно этого и добивается, чтобы устроить изоляцию страны?
nemo1980 29 декабря 2017 | 23:13
mikhail_spb_: ...Россию исключат из всех международных организаций.
====================
Пиши - СКОРО от SWIFT отключат.. Путин изгой....50 лярдов ЮКОСа поделите )))
arye_11 29 декабря 2017 | 23:20
nemo1980:
Мальчик. Т
Волк рвет свою жертву мгновенно.
Удав душит постепенно, долго и мучительно.
А результат один.
Ты весьма неправ со своим бодреньким сарказмом.
Россия - "Страна чЮдес"
Это именно про Россию - "Никогда не говори Никогда".
После волнительных тактов "Лебединого Озера" в 1991 году я понял простую вещь - в России возможно все, что возможно и в любой момент.
danko_pesdin 29 декабря 2017 | 23:46
arye_11: член трехколёсный.
nemo1980 30 декабря 2017 | 00:16
arye_11: После волнительных тактов "Лебединого Озера" в 1991 году я понял простую вещь - в России возможно все, что возможно и в любой момент.
====================
Есть такая китайская поговорка - в одну реку нельзя вступить дважды.
idruker 29 декабря 2017 | 23:27
nemo1980: SWIFT не отключат, ибо это будет удар по из пушки по невинным воробьям. Бить будут из снайперской винтовки по особо оборзевшим голубям. Начиная с февраля. Страну закупорят с той стороны границы, но закупорят строго только для госворья.
assaassin 29 декабря 2017 | 23:39
idruker: Страну закупорят с той стороны границы, но закупорят строго только для госворья.
:-) То есть, будут растить себе конкурента, тем увеличивая инвестиции в Россию?
aleks_72 30 декабря 2017 | 00:07
mikhail_spb_: Если изоляция действительно случится, ему самому свои же изоляцию устроят, с помощью изоленты. Обмотают как мумию. :)
sisyanfashist 29 декабря 2017 | 23:06
Заскулила псина когда сапогом по сраке прилетело!)
arye_11 29 декабря 2017 | 23:11
sisyanfashist:
Нехорошо вы отзываетесь о Путине. Совсем нехорошо.
Пусть и президент он никакой, и как человек подлец подлецом, но выражения ваши оскорбительны.
Постарайтесь в приличном обществе более так не выражаться.
Ни о Путине ни о ком другом.
soviet_spy 29 декабря 2017 | 23:15
arye_11: В приличном обществе у палестинцев земли не отбирают и не обстреливают их по каждому поводу...
idruker 29 декабря 2017 | 23:29
soviet_spy: Когда у палестинцев отобрали земли, этого народа еще не было на свете. Палестинский народ это такой же искусственный, мертворожденный фантом, как квадратный трехчлен
assaassin 29 декабря 2017 | 23:41
idruker: Палестинский народ это такой же искусственный, мертворожденный фантом, как квадратный трехчлен
:-)) Впрочем, как и пиндоский, членом, которого Вы являетесь.
idruker 29 декабря 2017 | 23:43
assaassin: твои дебильные гыканья мне надоели. Суну ка я тебя в игнор. Прощай
assaassin 30 декабря 2017 | 00:38
idruker: Суну ка я тебя в игнор. Прощай
Да вы истый демократ, прям готовы умереть за мое право иметь противное мнение!
splin2 29 декабря 2017 | 23:32
soviet_spy: Если Крым исконно русский, то Иерусалим еще исконнее еврейский.
Согласен, брателло?))
arye_11 29 декабря 2017 | 23:41
soviet_spy:
Товарищ Штирлиц уже нахрючился по поводу выходных и наступающих праздников.
Потому и веселенький. А ему то чего?
Его литр палёнки и лохань с помоями всегда останется при нем.
А вот прочим, тем, кто повыше, уже немножко становится коленне-дрожно. Начинают мандражировать.
Список Магнитского не только не отменяется, а расширяется.
А для чего они в поте лица уже 20 лет тянут последнюю копеечку в западные банки, для чего лихорадочно скупают недвижимость в Европе, для чего детей переводят на ПМЖ в США и ту же Европу...
И что им теперь делать, если внесут в список Магнитского.
Кабзон им примером.
Перекрыли ему въезд в США. Сначала стращал, потом уговаривал, потом слезно молил. Ничего не помогло. Теперь сквозь стиснутые зубы делает вид, что мол не больно то и хотелось.
А таких "кабзонов" скоро будет в обновленном Списке Магнитского многие тысячи.
arye_11 29 декабря 2017 | 23:09
А ведь прав Браудер.
Давно пора Россию вышвырнуть из Интерпола. Пять раз ей отказали в возбуждении дела, она в шестой раз подает. Видимо считает Интерпол одним из главков росисйского МВД.
В нормальных правоохранительных инстанциях в таком случае начинают разбираться с самим "жалобщиком"
soviet_spy 29 декабря 2017 | 23:16
arye_11: Ваш Израиль уже из ЮНЕСКО вышвырнули, очередь за ООН...
idruker 29 декабря 2017 | 23:31
soviet_spy: Скорее Израиль вышвырнул Юнеско. А ООН это просто высокая, почетная, но беззубая трибуна. Проку от нее меньше чем от одного единственного ВАДА, не говоря уже о НАТО или G7
assaassin 30 декабря 2017 | 00:33
idruker: Проку от нее меньше чем от одного единственного ВАДА
Ну да, нассать соседу в чайник это ваше все - визитная карточка!
sokal123 29 декабря 2017 | 23:14
Одобряю.
soviet_spy 29 декабря 2017 | 23:19
sokal123: Молодец! Можешь прийти завтра в посольство США за подарком...
rampa 29 декабря 2017 | 23:27
soviet_spy: а вы кем в посольстве США работаете? Дайте и мне подарок
soviet_spy 29 декабря 2017 | 23:52
rampa: Приходи, тебя там ждут с нетерпением. Главное лижи хорошо...
danko_pesdin 29 декабря 2017 | 23:58
soviet_spy: и отсасывать.
rampa 30 декабря 2017 | 00:04
soviet_spy: дааа. Похоже, что ты в посольстве США "большой начальник". )))))))) Все порядки знаешь. Кому лижешь?
dedmazay007 29 декабря 2017 | 23:24
Страна в которой дети генпрокурора ведут бизнес с душегубами,убийцами детей,страна где председатель Конституционного суда мечтает об крепостном строе,страна где президент
рассказывает о Сталине утопившему в крови половину собственного населения.как об эффективном менеджере, такая страна нуждается в исключении из всех международных институтов и принудительном лечении с диагнозом гнойный отек мозга руководителей...
kaplan911 29 декабря 2017 | 23:27
Такое у нас правосудие........басманное.
kp6ic 29 декабря 2017 | 23:28
они бы с таким же энтузиазмом расследовали образ жизни приближенных к царю, который зачастую уж никак не соответствует их доходам на госслужбе. нет, будем табунами следователей гонятся за навальным, браудером и прочими врагами режима. все через жопу у нас. печаль.
makhnaehe 29 декабря 2017 | 23:37
Занервничал, жулик. На кукан такого без срока давности!
ac_dc 30 декабря 2017 | 00:01
makhnaehe:
Да ладна.
С чего б ему нервничать? Занервничали вертикалы.
Браудер им как инициатор "закона Магнитского" - костью в горле.
Уже два раза заочно посадили. Охота расстрелять. Хотя б заочно
zemljanka 29 декабря 2017 | 23:39
Мир Сергею Магнитскому. В Вечности. Все кто был душегубом известны.
Новые лица появятся в спискн Магнитского. Вот и дергается жирная саранча...
sstan 29 декабря 2017 | 23:42
Да мне кажется ФР (РФ) сама должна выйти из всех этих организаций, там не наши традиционные ценности: вранье, лизоблютство, подлость, лицемерие.
Вспоминаю чуркина, пусть земля ему будет камнем, который на пенсии мечтал преподавать в США в вузе.
aleks_72 29 декабря 2017 | 23:49
У них уточки-миллиардерши Медведева под носом плавают. А они за каким-то Браудером гоняются. Ржач! :)
aleks_72 30 декабря 2017 | 00:03
А у другана Путина - виолончелиста Ралдугина с миллиардами в оффшоре, - с налогами все в порядке? :)