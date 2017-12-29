Столичная Комиссия по помилованиям дала положительное заключение на прошение Игоря Изместьева
Об этом «Интерфаксу» сообщила мать осужденного пожизненно экс-сенатора Тамара Изместьева. Игорь Изместьев отбывает срок за организацию заказных убийств. Тамара Изместьева утверждает, что документы в управление администрации президента по вопросам помилования были переданы ещё 14 декабря. Между тем, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева опасается, что Изместьева могут не включить в рекомендуемый список за нынешний год. Как отметила правозащитница, дело надо было передать в администрацию президента до 25 декабря, а оно нашлось только сегодня. Если выяснится, что Изместьева нет в списках на помилование за этот год, правозащитница будет добиваться, чтобы его туда включили.
Комментарии24
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vitek61 29 декабря 2017 | 23:08
"— Не упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку."
А. С. Пушкин
captain_ 29 декабря 2017 | 23:27
Лучшей шуткой за год, несомненно, считаю эту:
Формально, удаление аккаунта Кадырова в инстаграме подпадает под статью "жестокое обращение с животными"...
Гггг...
polba 29 декабря 2017 | 23:42
captain_: После какого слова смеяться?
ts 30 декабря 2017 | 00:01
vitek61: Сердюков, Васильева, Изместьев... Своих не бросают... Освободить и наградить!
ginbin_ 30 декабря 2017 | 00:02
vitek61: Милостливый государь помиловал.... Тьфу на повелителя стерхов.,
polba 30 декабря 2017 | 00:10
ginbin_: А где написано, что "государь" помиловал?
З.Ы. Что ж вы тупые-то такие?...
polba 29 декабря 2017 | 23:11
Какая прелесть. Знатная правозащитница и неполживая борцуниха с "гэбнёйкГававой" нынче защищает бывшего члена Совета Федерации, представителя высшей законодательной власти, коррупционера, вора, мошенника, главаря банды наёмных убийц, организатора более десятка убийств и покушений, видного олигарха... и вообще, со всех сторон милого, рукопожатного персонажа.... Можно, конечно, удивляться столь интересному тандемчику.
А меня, собственно, интересует лишь цена "порешания" этого вопроса.
vitek61 29 декабря 2017 | 23:13
polba: Ну, "знатная правозащитница" знает себе цену....
polba 29 декабря 2017 | 23:26
vitek61: Злые языки поговаривают, что она отнюдь не основной бенефициар этой занимательнейшей процедуры.
rus 29 декабря 2017 | 23:29
polba: ... она отнюдь не основной бенефициар этой занимательнейшей процедуры.
Господа, одним словом - рынок-с!
ginbin_ 30 декабря 2017 | 00:04
vitek61: ВОзраст, я думаю что она не отдавала себе отчет, плюс путинские санитарки таблетосками полгода Алексееву готовили.
bazooka 29 декабря 2017 | 23:37
polba:
За поцелуй сиятельной ручки она получила всего лишь орденок.
А у олигарха, небось, и денежки где-то закопаны... Неужели не отблагодарит старушку, мерзавец?
polba 30 декабря 2017 | 00:01
bazooka: А мне, почему-то вспомнился недавний анекдот...
"Прокуратор уже собирался отпустить Иешуа, но тут вперёд выступил Марк Фейгин..." (с) почти по Булгакову.
larisa361 30 декабря 2017 | 00:10
polba: Всего лишь выживая из ума старуха ручку Путина поцеловала.
zloy_sok 29 декабря 2017 | 23:18
Заказные убийства и помиловать? А ну да, близкий по духу.....
polba 29 декабря 2017 | 23:37
zloy_sok: Близкий по духу мадам Алексеевой ?
Несомненно.
И не только по духу.
sjuzanna 29 декабря 2017 | 23:47
zloy_sok: Наверное тщательно проработали список убитых и решили, что убили тех, кого надо было убить. За што же судить?? Судить нельзя помилвать
macsimus001 29 декабря 2017 | 23:23
Седина в бороду-бес в ребро.
ginbin_ 29 декабря 2017 | 23:36
Победитель щуки, можно я грохну вашего любителя уточки и мне ничего кроме зАмка в швейцарии за это ничекго не будет. Забыл, мне бы героя россии . Дважды.
gotoviy_emigrant 29 декабря 2017 | 23:49
Организация заказных убийств и при этом помилование??? Пусть Тамара Изместьева посмотрит в глаза матерям тех кто был убит ее сыном
polba 29 декабря 2017 | 23:54
gotoviy_emigrant: Ну какой с Тамары спрос - она МАТЬ, это всё объясняет. А вот к остальным участникам сего действа, вопросы, действительно, имеются.
patriot1980 29 декабря 2017 | 23:49
"А если это любовь?" (с)
peresvet73 30 декабря 2017 | 00:05
Таких, как Изместьев, Путин только-что рекомендовал уничтожать на месте, без суда.
Помилование Изместьева, это не акт гуманизма, а удовлетворение извратившегося представления Алексеевой о гуманизме. Вот она - эволюция гуманизма-либерализма, сначала отменить этим животным в человеческом обличии смертную казнь, а затем и вовсе отпускать их на свободу "с чистой совестью".
polba 30 декабря 2017 | 00:16
peresvet73: Изместьев вовсе не помилован. Пока. Пока в эту процедуру явно включились несколько сил. Часть этих сил двигали положительное решение комиссии, а другая часть вбросила это в СМИ, дабы это помилование не прошло "по-тихому" (как проходит большая часть помилований).