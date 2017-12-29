Новый абсолютный температурный рекорд установлен в Москве
Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ поднималась сегодня до 3,7 градусов. тем самым обновив максимум за всю 138-летнюю историю метеонаблюдений в столице.
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Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ поднималась сегодня до 3,7 градусов. тем самым обновив максимум за всю 138-летнюю историю метеонаблюдений в столице.
Комментарии1
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hanghin 29 декабря 2017 | 22:44
снег опять будет в мае