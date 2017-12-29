Сенатор Климов: Уголовное преследование Браудера не имеет отношения к расширению «списка Магнитского»

Приговор основателю британского фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру не имеет отношения к расширению «списка Магнитского», сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Я не думаю, что это специальный ответ на список Магнитского, по одной простой причине – потому что наше правосудие занимается этим джентльменом уже давно. К сожалению, нас за рубежом не слышат. Там, к сожалению, правосудие, на мой взгляд, мягко выражаясь, ангажированное, и там-то как раз эта тема и политизирована», — сказал он.

А.Климов считает «странным», что Запад делает из У.Браудера и аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО, «героев-одиночек».

«Таких случаев, когда у нас людей за подобные же преступления отправляли за решетку, очень много. А некоторые личности, которые ведут такую антироссийскую политическую деятельность, им очень нравится, и они там, в разных местах в США, в Великобритании и так далее, за этих людей очень хлопочут», — отметил он.

С точки зрения А.Климова, политизация преследования У.Браудера идет со стороны Запада. Об этом, по его мнению, свидетельствует и появление в «списке Магнитского» людей, не имеющих отношения к его гибели.

«Часть политиков на Западе пытается использовать элементы правосудия или видимость правосудия для давления на Россию, для дискредитации России», — добавил сенатор.

При этом он подчеркнул, что фактически на Западе в отношении этого дела действует презумпция виновности, поскольку разбирательство идет без участия российской стороны.

Тверской суд Москвы в пятницу приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу о преднамеренном банкротстве к девяти годам колонии и взыскал 4,2 миллиарда рублей. Такой же срок У.Браудер получил в 2013 году по по уголовному делу о налоговых махинациях. В Генпрокуратуре РФ заявили, что продолжат добиваться его экстрадиции в Россию.