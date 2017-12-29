Приговор основателю британского фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру политический и является реакцией на расширение «списка Магнитского». Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал бывший юридический партнер Сергея Магнитского Джеймисон Файерстоун.

«Мы считаем, что эти судебные дела являются реакцией на расширение санкций», — сказал он.

Д.Файрестоун уверен, что России не удастся добиться экстрадиции У.Браудера.

«Мы даже не можем сосчитать, сколько раз государство Россия просило Интерпол выполнить это. Все понимают, что это политическое дело. Интерпол не может исполнить решение, которое принято только из политической мотивации. Поэтому это решение действует только в России, и Уильям Браудер не скоро окажется в России», — сказал он.

Тверской суд Москвы в пятницу приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу о преднамеренном банкротстве к девяти годам колонии и взыскал 4,2 миллиарда рублей. Такой же срок У.Браудер получил в 2013 году по по уголовному делу о налоговых махинациях. В Генпрокуратуре РФ заявили, что продолжат добиваться его экстрадиции в Россию.