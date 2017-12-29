Сильный туман затрудняет работу московских аэропортов

Четыре самолета не смогли приземлиться во «Внуково», еще пять – в «Домодедово». Они ушли на запасные аэродромы в «Шереметьево», а также в Нижний Новгород и С.-Петербург, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в диспетчерских службах. По данным сервиса Яндекс.Расписание, в «Домодедово» задержаны 39 рейсов, в «Шереметьево» – 16 и во «Внуково» – 12.