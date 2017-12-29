Вооруженный человек открыл стрельбу по Коптской церкви, недалеко от Каира
Погибли как минимум пять человек: сам нападавший, трое полицейских и один из служителей, — сообщает телеканал Аль-Джазира со ссылкой на министерство здравоохранения Египта. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.
Комментарии2
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mr__vaxo 29 декабря 2017 | 14:43
Коптов не спасает то, что они максимально прогибаются перед мусульманами. Их добивают и выдавливают из Египта.
Количество христиан в мусульманских странах БВ катастрофически уменьшается за последние десятки лет,
aleks50 Алексей Клубников 29 декабря 2017 | 14:44
Можно не гадать, кто стрелял. Бездуховные атеисты Что то этим не занимаются, а высоко духовные верующие в своего божка ещё как.