В столице задержан житель Подмосковья с килограммом кокаина, — сообщили в полиции
По этому факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия – чтобы установить всех лиц, причастных к организации поставки наркотика.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
По этому факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия – чтобы установить всех лиц, причастных к организации поставки наркотика.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
glotze7 29 декабря 2017 | 14:39
Эх, праздник человеку испортили :)
patrik41 29 декабря 2017 | 14:52
В столице задержан житель Подмосковья с килограммом кокаина, — сообщили в полиции...
Член предвыборного штаба Ксении Собчак, дневную норму штаба на работу нёс?
vaka257 29 декабря 2017 | 14:40
28-летнюю чиновницу Агентства развития туризма и социокультурных проектов Волгоградской области Алину Даракчян задержали по подозрению в подготовке к сбыту крупной партии наркотиков, сообщает местное издание V1.ru со ссылкой на информированный источник.
«Сначала 22 декабря в Тракторозаводском районе Волгограда в момент закладки наркотиков была задержана 30-летняя женщина. При себе она имела несколько доз, — пояснили V1.ru в пресс-службе региональной полиции. — Через задержанную в Волгограде удалось выйти на предполагаемого организатора наркобизнеса — 28-летнюю женщину, которая была задержана в Городище. В машине у подозреваемой был найден и изъят 61 сверток с приготовленной к сбыту синтетикой».
vaka257 29 декабря 2017 | 14:44
vaka257: до 7 февраля 2017 года 28-летняя девушка возглавляла МБУ «Патриотцентр» Городищенского района. Эту информацию ИНТЕРу подтвердили в отделе по культуре, молодежной политике и спорту администрации Городищенского района, в чьем подчинении работала сбытчица наркотиков. Более того, в свое время она числилась секретарем антинаркотической комиссии Городищенского района.
vasyakirin 29 декабря 2017 | 14:41
Звание какое?
ha12raz 29 декабря 2017 | 14:41
До сих пор не знают причастных к организации поставки наркотиков, при том что РФ является крупнейшим поставщиков ?
Это круто.
moskow2042 29 декабря 2017 | 14:43
Привет ,Картель уже здесь и Медельин....