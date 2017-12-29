В Краснодаре совершено нападение на активистов «Экологической вахты по Северному Кавказу»

Избиты Виктор Чириков и руководитель организации Андрей Рудомаха. Очевидцы рассказали, что в нападении участвовали три человека в балаклавах. Они били активистов кастетом и использовали баллончики с перцовым газом.

Андрей Рудомаха сейчас в больнице. У него ушиб головного мозга и перелом основания черепа, сломан нос.