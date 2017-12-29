В Краснодаре совершено нападение на активистов «Экологической вахты по Северному Кавказу»
Избиты Виктор Чириков и руководитель организации Андрей Рудомаха. Очевидцы рассказали, что в нападении участвовали три человека в балаклавах. Они били активистов кастетом и использовали баллончики с перцовым газом.
Андрей Рудомаха сейчас в больнице. У него ушиб головного мозга и перелом основания черепа, сломан нос.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mr__vaxo 29 декабря 2017 | 14:39
Мерзкаие мрази наглеют, потому что за ними власть и они знают, что останутся безнаказанными.
Начинали с обливаний помоями, получили сигнал- МОЖНО.
И перешли к жестоким избиениям.
Скоро будут убивать.
Кубань всегда была заповедником нацизма.
patrik41 29 декабря 2017 | 14:40
Избиты Виктор Чириков и руководитель организации Андрей Рудомаха...
Никто, за редким исключением, не нападает на честных журналистов, прокуроров, экологов, адвокатов, следователей, судей... уверен на сто процентов, что Витя Чириков и Андрей Рудомаха кого-то шантажировали и вымогали деньги.
mr__vaxo 29 декабря 2017 | 14:58
patrik41: Мразхь ты поганая, больше мне сказать о тебе нечего.
Тупая и мерзкая мразь ты. Желаю, чтобы ты испытал то же, что экологи. От аналогичных тебе подонков.