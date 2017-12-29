Суд в Москве постановил взыскать более 4 млрд рублей неуплаченных налогов с Уильяма Браудера и его бизнес-партнера
Тверской суд Москвы постановил взыскать более 4 миллиардов рублей неуплаченных налогов с основателя фонда Хэрмитэдж Кэпитал Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова. Браудер заочно приговорен к 9 годам, а Черкасов – к 8. Оба оштрафованы на 200 тысяч рублей. Кроме того им запрещено вести бизнес в России. Адвокаты, назначенные судом, намерены обжаловать приговор.
Генпрокуратура направила запрос в Интерпол для розыска Браудера, — заявил журналистам старший прокурор ведомства Алексей Куликов. «В настоящее время Генеральной прокуратурой направлено обращение о рассмотрении вопроса о международном розыске господина Браудера. Я думаю, что в дальнейшем будет рассматриваться вопрос об экстрадиции для отбытия наказания».
В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Его уже осуждали заочно за уклонение от уплаты налогов. В рамках первого дела был арестован Сергей Магнитский, который умер в СИЗО.
Приговор Уильяму Браудеру – политический, это реакция на расширение «списка Магнитского», считает бизнесмен Джеймисон Файерстоун. Он также работал в России с 1991 года, но свернул свой бизнес после смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского.
Комментарии10
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patrik41 29 декабря 2017 | 14:35
Суд в Москве постановил взыскать более 4 млрд рублей неуплаченных налогов с Уильяма Браудера и его бизнес-партнера...
Роль Алексея Навального была оглашена в суде?
pusin_patriot 29 декабря 2017 | 14:44
patrik41: Видимо Киселева с Соловьевым не пригласили, поэтому, скорее всего, нет.
patrik41 29 декабря 2017 | 14:50
Алёшка Навальный - арийская надежда украинской, израильской и московской жидобандеры.
andygo__ru 29 декабря 2017 | 14:57
patrik41: Педричелло, так вот почему у детей конфетки изымают - потому как снова к теме Браудера вернулись? Ну, надеюсь, не будут принимать расширенную и ужесточеннную версию Закона Димы Яковлева....
odobryam_s 29 декабря 2017 | 14:37
Вот это я понимаю, инвестиционный климат! Теперь иностранцы просто наперебой бросятся вкладывать деньги в Россию! И, уверен, их нисколько не смутит то, что местные инвесторы наперегонки выводят деньги за бугор. Но это такая многоходовочка, а в конце незаменимый опять всех переиграет!
mikhail_spb_ 29 декабря 2017 | 14:39
Браудеру, наверное, забавно наблюдать, как жулики, воры и бандиты что-то там ему присуждают, а затем сами же собираются эту туфту обжаловать.
moskow2042 29 декабря 2017 | 14:40
Бандиты испугались ,что Браудер скупит все акции за деньги,а бандиты хотели получить все акции бесплатно ,а бесплатно достается всё в России только бандитам ассоциирущие себя только с государственной властью сатаны....
vladimirgornitsky 29 декабря 2017 | 14:46
Как дети. Играют в свой тверской суд - и рады. Дети ведь тоже играют всерьез, воображают, что все происходит взаправду...
polsan 29 декабря 2017 | 14:51
Хотят сменять Браудера на Керимова или ещё кого, кто скоро попадётся! )) А попадётся уж точно! ))
zemljanka 29 декабря 2017 | 15:00
Сергея Магнитского убили.
Сергей Гуриев уехал, "потому что, не хотел сидеть". Возглавил Европейский банк реконструкции и развития.