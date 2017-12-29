Суд в Москве постановил взыскать более 4 млрд рублей неуплаченных налогов с Уильяма Браудера и его бизнес-партнера...

Тверской суд Москвы постановил взыскать более 4 миллиардов рублей неуплаченных налогов с основателя фонда Хэрмитэдж Кэпитал Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова. Браудер заочно приговорен к 9 годам, а Черкасов – к 8. Оба оштрафованы на 200 тысяч рублей. Кроме того им запрещено вести бизнес в России. Адвокаты, назначенные судом, намерены обжаловать приговор.

Генпрокуратура направила запрос в Интерпол для розыска Браудера, — заявил журналистам старший прокурор ведомства Алексей Куликов. «В настоящее время Генеральной прокуратурой направлено обращение о рассмотрении вопроса о международном розыске господина Браудера. Я думаю, что в дальнейшем будет рассматриваться вопрос об экстрадиции для отбытия наказания».

В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Его уже осуждали заочно за уклонение от уплаты налогов. В рамках первого дела был арестован Сергей Магнитский, который умер в СИЗО.

Приговор Уильяму Браудеру – политический, это реакция на расширение «списка Магнитского», считает бизнесмен Джеймисон Файерстоун. Он также работал в России с 1991 года, но свернул свой бизнес после смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского.