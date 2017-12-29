В Либерии сегодня подвели окончательные итоги президентских выборов
Главой государства избран знаменитый футболист Джордж Веа.
22 года назад Джордж Веа стал первым в истории неевропейцем, получившим Золотой Мяч. Теперь, в декабре 2017-го, он стал первой в истории звездой футбола, возглавившим страну, в которой родился. Летучий либериец, как называли Веа, по аналогии с Йоханом Кройфом, начал политическую карьеру вскоре после того, как завершил карьеру футбольную. И к победе на президентских выборах он шел почти десять лет. Этот период вместил несколько сильнейших поражений, а заодно – учебу в школе. Да-да, обладатель Золотого Мяча сел за парту и посещал уроки вместе с подростками. Потому что в конце 80-х он бросил школу ради футбола и образования не завершил. А еще восемь лет назад Веа с треском проиграл выборы Элен Джонсон-Серлиф, кстати, личности тоже уникальной. Джонсон-Серлиф стала первой в истории женщиной лидером африканского государства, а также первой либерийкой, удостоенной нобелевской премии. А вот ее вице-президент Джозеф Бокай, как раз и проиграл выборы Веа.
Во втором туре президентских выборов за Веа проголосовало 62 процента избирателей, против 35 у его соперника.
Комментарии6
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valevy 29 декабря 2017 | 14:18
И даже в Либерии.... Русские, до чего-же вы скатились!
mr__vaxo 29 декабря 2017 | 14:30
valevy: У Либерии хотя бы знаменитый футболист есть. А кого выбирать в России?
Нету хороших футболистов в России, нетути.
captainobvious 29 декабря 2017 | 14:25
Либерия - колыбель демократии на африканском континенте, известная своими высокими стандартами электорального процесса. Недосягаемый эталон чистоты выборов здесь был достигнут ещё в далеком 1927 году, когда действующий президент получил на выборах 1550% голосов.
mr__vaxo 29 декабря 2017 | 14:34
captainobvious: Разница между 1550% голосов избирателей и 146% или 104,6% чисто количественная, а не качественная.
Но в Либерии это было 90 лет назад, а в России вчера.
Получается, что Либерия 90 лет назад это Россия сегодня.
Вот так ты облажался, дружок, теперь слизывай.
captainobvious 29 декабря 2017 | 14:41
mr__vaxo: облажался как раз ты, приятель, к чему впрочем тебе не привыкать: в россии 146% - технический сбой инфографики в ТВ-студии, а в Либерии это официальные результаты выборов. Почувствуй разницу, если конечно оказавшаяся у тебя во рту субстанция ещё не испортила чувствительность вкусовых рецепторов...
mr__vaxo 29 декабря 2017 | 14:54
captainobvious: ДУРАЧОК, Я ЖЕ СПЕЦИАЛЬНО НАПИСАЛ ЕЩЕ И ПРО 104,6%.
И ты снова обделался, потому что качественной разницы между этими цифрами нет.
А количественная не имеет значения.
А вот 104,6% это не сбой, это весьма усердно объясняли.
Ну и не надо демонстрировать свои пидорастические пристрастия.
То что ты пидор давно известно.