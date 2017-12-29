В Либерии сегодня подвели окончательные итоги президентских выборов

Главой государства избран знаменитый футболист Джордж Веа.

22 года назад Джордж Веа стал первым в истории неевропейцем, получившим Золотой Мяч. Теперь, в декабре 2017-го, он стал первой в истории звездой футбола, возглавившим страну, в которой родился. Летучий либериец, как называли Веа, по аналогии с Йоханом Кройфом, начал политическую карьеру вскоре после того, как завершил карьеру футбольную. И к победе на президентских выборах он шел почти десять лет. Этот период вместил несколько сильнейших поражений, а заодно – учебу в школе. Да-да, обладатель Золотого Мяча сел за парту и посещал уроки вместе с подростками. Потому что в конце 80-х он бросил школу ради футбола и образования не завершил. А еще восемь лет назад Веа с треском проиграл выборы Элен Джонсон-Серлиф, кстати, личности тоже уникальной. Джонсон-Серлиф стала первой в истории женщиной лидером африканского государства, а также первой либерийкой, удостоенной нобелевской премии. А вот ее вице-президент Джозеф Бокай, как раз и проиграл выборы Веа.

Во втором туре президентских выборов за Веа проголосовало 62 процента избирателей, против 35 у его соперника.