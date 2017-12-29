Власти Великобритании пригрозили санкциями компаниям Фейсбук и Твиттер
Как пишет газета The Guardian, таковы последствия расследования вмешательства России в ход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС.
В тексте запроса, как отмечает The Guardian, говорится, что власти Великобритании хотят узнать о том, какое влияние могли оказать близкие к России структуры на распространение информации в сетях, в результате чего большая часть участников референдума проголосовали за выход страны из состава ЕС.Лондон уже запрашивал информацию, но власти недовольны тем, что её недостаточно, пишет газета. По ней в Facebook на рекламу потратили меньше доллара, а в Twitter телеканал Russia Today израсходовал 1000 долларов. В интервью The Guardian руководители расследования сказали, что не ожидали, что их, фактически проигнорируют. Парламентарии же просят дать сведения о том, какую роль сыграла так называемая Фабрика троллей в Ольгино, а также данные о счетах и страницах.В случае невыполнения запроса, власти Великобритании обещают ввести определенные штрафные санкции против этих соцсетей. Правда, какие именно — не говорится.
Facebook и Twitter должны ответить на претензии британских властей до середины января.
Комментарии6
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student_ru_ru 29 декабря 2017 | 14:20
Уже неважно - было это вмешательство или нет. Наши верхи столько всего наворотили и при этом для дома внутри страны ничего не сделали, что всех разозлили.
danko_pesden 29 декабря 2017 | 14:23
student_ru_ru: теперь оно на. Твитер валят. Прошло 1,5 года. Вот дыбился! Щас фейсбук во всем признается и покается в клятве.
dr_alfalcon 29 декабря 2017 | 14:35
danko_pesden: А что поделать ,если не проконтролировали чистоплотность своего ресурса, так не долго и до уровня ВК или мыла.ру - докатится. В цивилизованных странах кстати, доступ к таким помойкам гос-вом - не поддерживается ;)
aleks50 Алексей Клубников 29 декабря 2017 | 14:28
Руки проч от пригожинских портянок!
nikitin43 29 декабря 2017 | 14:34
ещё один фронт - придётся россии фэйсбук защищать , дел невпроворот у серёги лаврова.
dr_alfalcon 29 декабря 2017 | 14:38
На самом деле Фейсбук и Твиттер тут оказались в роли "невольного соучастника" для ольгинцев. Печально, но не критично. Великобританский рынок соц. сетей эти компании вряд ли захотят потерять, по этому предоставят всю необходимую инфу в полном объема, а цивилизованный мир получит прививку от пропаГАВдонов с рашки-говняшки(цитата).