Власти Великобритании пригрозили санкциями компаниям Фейсбук и Твиттер

Как пишет газета The Guardian, таковы последствия расследования вмешательства России в ход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС.

В тексте запроса, как отмечает The Guardian, говорится, что власти Великобритании хотят узнать о том, какое влияние могли оказать близкие к России структуры на распространение информации в сетях, в результате чего большая часть участников референдума проголосовали за выход страны из состава ЕС.Лондон уже запрашивал информацию, но власти недовольны тем, что её недостаточно, пишет газета. По ней в Facebook на рекламу потратили меньше доллара, а в Twitter телеканал Russia Today израсходовал 1000 долларов. В интервью The Guardian руководители расследования сказали, что не ожидали, что их, фактически проигнорируют. Парламентарии же просят дать сведения о том, какую роль сыграла так называемая Фабрика троллей в Ольгино, а также данные о счетах и страницах.В случае невыполнения запроса, власти Великобритании обещают ввести определенные штрафные санкции против этих соцсетей. Правда, какие именно — не говорится.

Facebook и Twitter должны ответить на претензии британских властей до середины января.