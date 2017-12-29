Генпрокуратура продолжит добиваться международного розыска и экстрадиции в Россию Уильяма Браудера

Основатель британского фонда Hermitage Capital сегодня был заочно осужден на 9 лет за неуплату налогов и преднамеренное банкротство.

Приговор по делу о финансовых махинация стал уже вторым для Браудера в России. В 2013 году прокуратура по схожему обвинению также добивалась его экстрадиции, но тогда Интерпол в этом отказал. Сейчас в международный розыск будет отправлен повторный запрос. Глава инвестфонда Hermitage Capital и его сотрудник Иван Черкасов обвиняются в уклонении от уплаты налогов. По данным прокуратуры, они, незаконно применяя льготные налоговые ставки, недоплатили в казну более трех миллиардов рублей. Еще один миллиард ущерба государству нанесло преднамеренное банкротство компании «Дальняя Степь», которое якобы также инициировали Браудер и Черкасов. Суд постановил взыскать с обвиняемых всю сумму.

Бывший юридический партнер основателя Hermitage Capital Джеймисон Файерстоун в эфире «Эха» высказал мнение, что приговор Браудеру — политический и является реакцией Москвы на расширение «списка Магнитского».

Защита собирается обжаловать приговор, вынесенный Уильяму Браудеру.