Генпрокуратура продолжит добиваться международного розыска и экстрадиции в Россию Уильяма Браудера
Основатель британского фонда Hermitage Capital сегодня был заочно осужден на 9 лет за неуплату налогов и преднамеренное банкротство.
Приговор по делу о финансовых махинация стал уже вторым для Браудера в России. В 2013 году прокуратура по схожему обвинению также добивалась его экстрадиции, но тогда Интерпол в этом отказал. Сейчас в международный розыск будет отправлен повторный запрос. Глава инвестфонда Hermitage Capital и его сотрудник Иван Черкасов обвиняются в уклонении от уплаты налогов. По данным прокуратуры, они, незаконно применяя льготные налоговые ставки, недоплатили в казну более трех миллиардов рублей. Еще один миллиард ущерба государству нанесло преднамеренное банкротство компании «Дальняя Степь», которое якобы также инициировали Браудер и Черкасов. Суд постановил взыскать с обвиняемых всю сумму.
Бывший юридический партнер основателя Hermitage Capital Джеймисон Файерстоун в эфире «Эха» высказал мнение, что приговор Браудеру — политический и является реакцией Москвы на расширение «списка Магнитского».
Защита собирается обжаловать приговор, вынесенный Уильяму Браудеру.
Комментарии7
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nikitin43 29 декабря 2017 | 14:13
так и скрынник могут найти которая упёрла из россии 6 млрд и сейчас желают чайке и его сыночку всего хорошего из своего дворца на лазурном берегу .
maya11 29 декабря 2017 | 14:23
Это называется кусать себе локти и биться головой о стенку!
moskow2042 29 декабря 2017 | 14:24
Браудер у воров акции покупал,а не воровал, в отличии от питерских воров и взрывателей домов.....
maviomy 29 декабря 2017 | 14:25
Воры и убийцы разыскивают счидетелей своих преступлений. Россия это криминальное государство, что стало понятно уже всем.
aleks50 Алексей Клубников 29 декабря 2017 | 14:31
Миллиарды из страны расследовать не хотят. Они же на святое пошли на виолончели для путина. А Браудер всё мешает, волну гонит на воровской режим.
aleks50 Алексей Клубников 29 декабря 2017 | 14:31
Миллиарды из страны расследовать не хотят. Они же на святое пошли на виолончели для путина. А Браудер всё мешает, волну гонит на воровской режим.
aligarh 29 декабря 2017 | 14:52
А Генпрокуратура не боится что скоро они сами за решетку сядут ?