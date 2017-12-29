В Краснодаре трое неизвестных напали на активистов «Экологической вахты по Северному Кавказу»

Они распылили перцовый газ и избили координатора общественной организации Андрея Рудомаху. Он находится в больнице с черепно-мозговой травмой.

Зам.руководителя «Экологической вахты» Дмитрий Шевченко рассказал «Эху Москвы», что нападение на активистов может быть связано с тем, что они изучали местность вокруг одного из президентских объектов.

Комментариев правоохранительных органов пока не поступало. Отметим, что чуть более года назад Минюст включил «Экологическую вахту по Северному Кавказу» в список иностранных агентов.