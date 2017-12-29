В Краснодаре трое неизвестных напали на активистов «Экологической вахты по Северному Кавказу»
Они распылили перцовый газ и избили координатора общественной организации Андрея Рудомаху. Он находится в больнице с черепно-мозговой травмой.
Зам.руководителя «Экологической вахты» Дмитрий Шевченко рассказал «Эху Москвы», что нападение на активистов может быть связано с тем, что они изучали местность вокруг одного из президентских объектов.
Комментариев правоохранительных органов пока не поступало. Отметим, что чуть более года назад Минюст включил «Экологическую вахту по Северному Кавказу» в список иностранных агентов.
Комментарии5
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nikitin43 29 декабря 2017 | 14:16
территория беззакония , это разрушение россии пошло с чечни .
timwlad59 29 декабря 2017 | 14:37
nikitin43: территория беззакония , это разрушение россии пошло с чечни .
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Ну вообще то разрушение пошло от горбачёвской политики легализации беспредела где всё решала сила.В Стране выстроили ГУЛАГ которые развалился на региональные бараки со своими "паханами" во главе. И к стати, стали при этом отстреливать всех бывших "воров законе" устраивая полные передел влияния "новых воров законе". Как сейчас это происходит на Украине.
Что касаемо этого случая по возможному избиению сотрудников прозападных шараг,то запад сократил финансирование на содержание этих шараг и те теперь бьются между собой за кормушку.
Драка только за деньги происходит.
Так что в связи с сокращением содержание всех общественных организаций ,то теперь эти организации своим рвением будут доказывать свою полезность ,то есть будет рост терроризма в стране.
Как это и происходит на Украине.
Сами то зарабатывать не хотят, то будут биться террором против всех чтобы получать деньги публикуя свои действия против властей и распространяя лож о действиях властей.
Об этом и говорит господин Жириновсккий с ведущими на передаче "время покажет" по первому каналу.
fazer 29 декабря 2017 | 14:23
титушки в действии
timwlad59 29 декабря 2017 | 14:41
fazer: титушки в действии
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Ну тут все титушки.И на майдане титушки были и против майдана титушки,так как мафия разборки за передел бала происходит навешивая друг на друга ярлыки.
К стати вчера на канале 112 вКивеве певица от Украины выступающая на Евровидении прямо признала, всех использовала политическая мафия которая организовала майдан ,а потом выбросили на помойку за ненадобностью.
vaka257 29 декабря 2017 | 14:28
Что ни произойди на Кавказе,то преступников никогда найти не могут...Место проклятое что л?Или власть всё происходящее там устраивает?!