В РЖД опасаются терактов
Как сообщает РБК, в «Центральную пригородную пассажирскую компанию» поступила информация о возможности использования некими лицами взрывных устройств, которые закамуфлированы под портативные аккумуляторные батареи. Эти устройства могут сработать в момент их демонстрации пассажирам. Официальных комментариев РЖД пока не поступало.
В период новогодних праздников, а также с учетом предвыборной кампании правоохранительные органы вынуждены работать более напряженно. О необходимости этого говорит и недавний теракт в магазине в Санкт-Петербурге, подчеркнул в интервью «Эху Москвы» президент ассоциации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров. По его словам, в плане обеспечения безопасности российские силовики работают весьма эффективно.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
odobryam_s 29 декабря 2017 | 14:07
Брехня! Незаменимый по телику сказал, что террористов победили аж на самых дальних рубежах.
elkind 29 декабря 2017 | 14:18
"В РЖД опасаются терактов"... поэтому цены на билеты будут увеличены...
dzinselub 29 декабря 2017 | 14:27
В последнем предложении к тексту темы,пропущено слово путина,потому как в плане безопасности для простых граждан силовики тупят,а вот путину безопасность возможно обеспечивают эффективно.
dirizhabli 29 декабря 2017 | 14:31
А кто такой РЖД, что "опасается" за гибель людей? Не иначе, как участник хора, исполнившего песню про подлодку "Курск" - "Она утонула".
serg2010 29 декабря 2017 | 14:41
Незаконную торговлю бы в электропоездах пресекали бы, да попрошайничество. Охране там отстёгивают, что ли?
vova36 29 декабря 2017 | 14:46
Предвыборная компания? Сильнее сплотится надо вокруг нацлидера