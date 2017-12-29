В РЖД опасаются терактов

Как сообщает РБК, в «Центральную пригородную пассажирскую компанию» поступила информация о возможности использования некими лицами взрывных устройств, которые закамуфлированы под портативные аккумуляторные батареи. Эти устройства могут сработать в момент их демонстрации пассажирам. Официальных комментариев РЖД пока не поступало.

В период новогодних праздников, а также с учетом предвыборной кампании правоохранительные органы вынуждены работать более напряженно. О необходимости этого говорит и недавний теракт в магазине в Санкт-Петербурге, подчеркнул в интервью «Эху Москвы» президент ассоциации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров. По его словам, в плане обеспечения безопасности российские силовики работают весьма эффективно.