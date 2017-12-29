Напротив входов в московское метро и у переходов на улицах Москвы выставлено более 800 заграждений
Напротив входов в московское метро и у переходов на улицах Москвы выставлено более 800 заграждений, — признали в мэрии. В интервью РБК руководитель Департамента региональной безопасности Владимир Черников пояснил, что это связано с аварией у метро «Славянский бульвар». В минувший понедельник рейсовый автобус въехал в подземный переход. Погибли четыре человека.
Комментарии9
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nikitin43 29 декабря 2017 | 14:05
здесь вам не лондон , в кремле вован сам руководит копкой окопов .
zs588 29 декабря 2017 | 14:30
danko_pesden: Только в Путирашке могут задавить в подземном(!) переходе. Какой уж терроризм!
nikitin43 29 декабря 2017 | 14:08
nikitin43: борьба с сирийским игилом плавно перетекает в расею , пора и войска вводить в москву , добро пожаловать кантемировцы на танках к новому году в кремль , защитим родину от саакашвили ...
peresvet73 29 декабря 2017 | 14:15
Ежи и надолбы, противотанковые рвы и ДОТы - Москва прифронтовая, с Красной площади добровольцы уходят прямо в Сирию и на Донбасс.
perrkele_sattan 29 декабря 2017 | 14:16
блок-пост на каждой остановке. Вход в автобус через рамку металлоискателя, вход в магазин после личного досмотра, снайпера в каждую клумбу (все водители должны быть на прицеле). Детские площадки, по периметру, обозначить с помощью колючей проволоки "Егоза". Жителям передвигаться без остановок и ускорений - не создавать панику.
Исключения для: заботящихся о нас чинушах и гордых детях Ичкерии. Крестные ходы проводить строем, колоннами по 8-мь.
Мы должны радостно встретить Новый Год и эта... ну как его... годовщину рождения еврейского ребенка зачатого матерью не от отца яго (Иосифа) в славном городе Назарете (муслимы тогда этому не оскорбились, по причине отсутствия муслимов, как таковых)
curhatuy6 29 декабря 2017 | 14:22
perrkele_sattan: Правильно! С Новым годом! И много,много, много, много, много, много, вроде как, защищенного счастья!!! Лучше в бомбоубежище:)))
chnch 29 декабря 2017 | 14:45
Ну честно говоря, в центре их ещё в прошлый Новый Год положили.. Потом задекарировали... А сейчас по окраинам начали..
doxerom 29 декабря 2017 | 14:56
А если побомбить, сколько нибудь игиловцев да попадется, а блоков бетонных надо натащить побольше, они скоро пригодятся.
borhudarov 29 декабря 2017 | 15:00
Значит, теракт? Если случайность, от всего не застрахуешься, не огородишься