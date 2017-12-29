Напротив входов в московское метро и у переходов на улицах Москвы выставлено более 800 заграждений, — признали в мэрии. В интервью РБК руководитель Департамента региональной безопасности Владимир Черников пояснил, что это связано с аварией у метро «Славянский бульвар». В минувший понедельник рейсовый автобус въехал в подземный переход. Погибли четыре человека.