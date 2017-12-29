Предполагаемый виновник ДТП на Сходненской улице в Москве сейчас дает показания
Материалы по теме
Это водитель такси. По некоторым данным, он спровоцировал аварию, в результате которой рейсовый автобус въехал в остановку общественного транспорта.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Во время столкновения автобус задел несколько припаркованных поблизости машин.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
odobryam_s 29 декабря 2017 | 14:10
Наверное, теперь такси запретят. Вот вернутся депутаты из своих майам-куршевелей и тут же все к чертям собачьим запретят. Единолапно.
curhatuy6 29 декабря 2017 | 14:17
odobryam_s: Действительно! До сих пор удивляюсь, почему не закрыли ВСЕ школы, аэропорты и метро. Хотя... С них станется. И время после каникул вагон:)))
mystar 29 декабря 2017 | 14:14
Вот ведь из-за банальной аварии либерсми раздули вселенскую катастрофу. Очень хочется ситуацию в России раскачать аж невтерпеж. Центральные западные сми радостно подключились. Ну как же в России произошла мелкая автоавария. Это же мировая сенсация.
pusin_patriot 29 декабря 2017 | 14:29
mystar: Слижком уж как-то встык с предыдущей "аварией" прошло, а так же с питерским эпизодом.
Но то что вы предпочитаете не заметить, другим достаточно хорошо видно. Отсюда повышенное внимание к новому эпизоду.
Поэтому Эхо читают, а телевизор не смотрят.
mystar 29 декабря 2017 | 14:49
pusin_patriot: Но то что вы предпочитаете не заметить, другим достаточно хорошо видно
________________________________________________________________________
Вот в США на днях упал очередной самолет. 5 погибших. Кроме как в Америке никто ничего не "заметил".
http://www.foxnews.com/us/2017/12/24/small-plane-crash-in-florida-leaves-4-dead-officials-say.html
Повышенное внимание связано с желанием нарыть как можно больше чернухи на Россию. Раскачать ситуацию,помочь пятой колонне.
Вот аварии автобусов в Нью-Йорке ВВС и Reuters не "заметили" ничего.
https://nypost.com/2017/12/26/charter-bus-plows-into-building/
https://nypost.com/2017/11/29/tour-bus-crashes-in-times-square/
skier64 29 декабря 2017 | 14:52
mystar: ну если посчитать, то на первой страничке Яндекс.Новости картина иная получается:
нелиберсми: Рен, Вечерняя Москва, Телеканал 360°, Москва 24, ОТР, ТАСС, Вести.ру, Царьград, РГ, ФедералПресс, 5 канал, Регион online, RuNews24.ru, Агентство Москва, Глас Народа, Аргументы и Факты, Политика Сегодня, Интерфакс, Аргументы недели, BFM
либерсми: МК (ну и здесь вы по клавишам шлепаете)
И о центральных западных сми можно ли подробней... Ссылочки на первоисточник, кому мы там интересны?
koryto1969 29 декабря 2017 | 14:52
"Водитель такси по некоторым данным"???? Совсем дураки. Сейчас в каждом басе есть камеры! Сперва посмотрите, потом пишите!
slawa1940 29 декабря 2017 | 14:58
А причём тут водитель такси? Водитель автобуса не видел впереди стоящую машину?. Вот с ним и нужно разбираться!