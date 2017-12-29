Предполагаемый виновник ДТП на Сходненской улице в Москве сейчас дает показания

Это водитель такси. По некоторым данным, он спровоцировал аварию, в результате которой рейсовый автобус въехал в остановку общественного транспорта.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Во время столкновения автобус задел несколько припаркованных поблизости машин.