Вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил посла Анголы с успешным запуском первого ангольского спутника связи
Рогозин надеется, что это событие станет важным шагом в двустороннем сотрудничестве в сфере высоких технологий и космоса. Спутник «Ангосат» изготовлен в корпорации «Энергия». Он был выведен на орбиту ракетой «Зенит», которая стартовала с Байконура 26 декабря. Однако позже связь с аппаратом была потеряна. Вечером 28 декабря со спутником удалось провести сеанс связи. Получена новая телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем в норме, — сообщили в корпорации «Энергия».
Комментарии23
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gvs 29 декабря 2017 | 13:36
Посол госпитализирован с передозировкой валидола )))
kapitonovih_33 29 декабря 2017 | 13:39
пейсатые сейчас на свой заднице волосы рвут...хи-хи...
arye_11 29 декабря 2017 | 13:42
kapitonovih_33:
Космодром расстаял в страшном гуле,
От огня, расплавился металл,
Делегат планеты Хабибулин,
На ракете в космос улетал.
Но покинув облака земные,
Космонавт, лицом ударил в грязь,
Он забыл родные позывные,
В тот момент, когда пошел на связь...
Припев:
"Земля, Земля", - Я Хабибулин, кто я,
"Земля, Земля", - Не слышу зов Кремля!
"Земля, Земля", - Я рапортую стоя.
"Я Хабибулин, я забыл, кто я"
И в тот же миг, в наушниках зацокал,
Высокий крик, идущий на таран,
"Ты сокол, е кэ лэ мэ нэ, ты сокол.
Запомни сокол, сокол - ты баран".
kapitonovih_33 29 декабря 2017 | 13:44
arye_11: пейсатые рвут волосы на своём заду с удвоенной силой...ха-ха...
olgkiev 29 декабря 2017 | 13:50
kapitonovih_33: а когда ракета падает ты волосы палишь?:)))
kapitonovih_33 29 декабря 2017 | 13:53
olgkiev: тебе их ещё подпалили?...приходи, подпалим и не только на твоей заднице...хи-хи...
olgkiev 29 декабря 2017 | 13:56
kapitonovih_33: я смотрю шо тынамеков не догоняешь:))) погляди на аватарку свою, "Петросян":)))
sergilio 29 декабря 2017 | 13:36
Сегодня 1 апреля?
arye_11 29 декабря 2017 | 13:37
А Рогозин как та "собачка Павлова", учится на примерах.
Прошлый раз поздравил всех с успешным запуском, а Метеор хрюкнулся и Дима получил по голове.
Тут молчал три дня.
valkuz7 29 декабря 2017 | 13:46
arye_11: Так спутник молчал и Рогозин молчал.
olgkiev 29 декабря 2017 | 13:47
Пронесло, вот что значит ступень с Южмаша:))) Теперь и Папуа-Новая Гвинея заказ может сделать:)))
sg63 29 декабря 2017 | 14:02
olgkiev:
Дай бог Украине вернуться к нормальной власти, востановить отношения с Россией и обеспечить работой свои предприятия. До боли жалко Южмаш. Развал подобной отрасли Россия преодолевала очень тяжело. Кто уходил с этих паредприятий и КБ в первую очередь? Самые энергичные, талантливые. Замену потом, даже при наличие средств, приходилось искать ой
olgkiev 29 декабря 2017 | 14:08
sg63: ты не в курсах , наверное, завод и КБ "Антонов" до сих пор сотрудничает с заводом в Воронеже, а антоновские спецы продлевают ресурс самолец в том числе и в РФ, так что меньше ведись на пропаганду...про Южмаш не знаю, а твои пожелания, выбачай, мне не надо...кто ещё нормальным должен стать забрали два куска территории и теперь мириться вздумали...как думаешь какой будет ответ? Но вы же надеетесь - надейтесь.
aligarh 29 декабря 2017 | 14:19
sg63:
Все ребята с Южмаша давно в Энергию переехали работать.
Вот они и гадят Рогозину, соеденяют схемы задом наперед.
grossalex112017 29 декабря 2017 | 13:51
Торопится Батут, ой торопится ;)) Получить телеметрию по одному из каналов еще не значит вывести спутник в штатный режим ;)) Боров забыл - треть говна из группировки ГЛОНАСС просто болтается в космосе как в проруби и шлет телеметрию ;))
aligarh 29 декабря 2017 | 14:16
grossalex112017: Сижу я, братцы, как-то с африканцем,
А он, представьте, мне и говорит:
"У вас в России холодно купаться,
И потому здесь неприглядный вид".
Зато, я говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди, говорю, планеты всей.
Потом мы с ним ударили по триста,
А он, представьте, мне и говорит:
"В российских селах не танцуют твиста,
И потому здесь неприглядный вид".
Зато, я говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди, говорю, планеты всей.
Потом залили это все шампанским,
Он говорит:"Вообще, ты кто таков?
Я, - говорит, - наследник африканский".
Я говорю: "Технолог Петухов".
Вот, я говорю, я делаю ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди, говорю, планеты всей.
danko_shkoora 29 декабря 2017 | 13:52
У хомячьего стада, а в особенности у редакции эм выкидующаю эту новость через пост, печалька. А как они скакали от радости, что у России опять неудача. А какие были "профессиональные" комментарии наших хомячков, некогда не работавших над созданием подобных аппаратов, а тусующих по ночным клубам и борделям.
Сочувствие вам хомячье стадо в вашей печальке!
grossalex112017 29 декабря 2017 | 13:59
danko_shkoora: Эй ошметок коровьей лепаешки ну-ка быстренько перечисли параметры орбиты передаваемые по резервному каналу телеметрии ;))
А раз не можешь - иди работать отбойником на остановках автобусов ми метро в Московии. Даже если очередной автобус тебя сплющит, так и останешься коровьей лепешкой ;))
compare 29 декабря 2017 | 14:08
циничная ,такая.новость...
aligarh 29 декабря 2017 | 14:12
Похоже Рогозин успел послать группу ангольских сантехников для ремонта спутника.
compare 29 декабря 2017 | 14:15
интересно,а что внутри "ангольского аппарата? никак,кокосовый орех)))))))))))))))
grossalex112017 29 декабря 2017 | 14:22
compare: Там много чего интерсного - китайские аккумуляторы, тайваньские микросхемы, рашкованские пассатижи, забытые дядей Ваней ;))
А ангольского там только шильдик и запись в реестре космического мусора ;))
pepelklaasa 29 декабря 2017 | 14:52
Жж..Росии!