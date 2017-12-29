Вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил посла Анголы с успешным запуском первого ангольского спутника связи

Рогозин надеется, что это событие станет важным шагом в двустороннем сотрудничестве в сфере высоких технологий и космоса. Спутник «Ангосат» изготовлен в корпорации «Энергия». Он был выведен на орбиту ракетой «Зенит», которая стартовала с Байконура 26 декабря. Однако позже связь с аппаратом была потеряна. Вечером 28 декабря со спутником удалось провести сеанс связи. Получена новая телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем в норме, — сообщили в корпорации «Энергия».