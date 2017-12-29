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13:32, 29 декабря 2017

Россия и Турция подписали кредитное соглашение о покупке зенитных ракетных систем С-400 на 2,5 миллиарда долларов

Россия и Турция подписали кредитное соглашение о покупке зенитных ракетных систем С-400 на 2,5 миллиарда долларов, сообщает газета Хюрриет. По ее данным, часть суммы Анкара оплатит самостоятельно, а на остальное возьмет кредит у Москвы, причем не в долларах, а в рублях. С-400 предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе, среднего радиуса действия, может применяться и для уничтожения наземных объектов, — сообщает ТАСС.

Комментарии

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daos15 29 декабря 2017 | 13:36

Ржавые болванки покупают ))))

zilbershtein__ 29 декабря 2017 | 13:45

Уйло вооружает страны НАТО. А нацпредатель все равно ты )

kapitonovih_33 29 декабря 2017 | 13:48

zilbershtein__: ага...и другие страны НАТО исходят на гумно из-за этих закупок...нацпредатель вертит на морковки всю нату...хи-хи...

dr_alfalcon 29 декабря 2017 | 13:58

kapitonovih_33: Что прямо тебе отчитались, что исходят ?;) Смешно-с с вас местечковых ватопитеков.
Ваши С-дохрена уже показали себя в Сирии #ПриветТомагавки.
В связи с этим было небольшое недоумение когда о контракте рашка-говняшка(цитата) - Турция стало известно, но теперь ,когда всплыли подробности распила - все встало на свои места ;)

kapitonovih_33 29 декабря 2017 | 14:05

dr_alfalcon: какел, вы уже доказали, что усраина это общественный европейский туалет...так что скакай выше...хи-хи...

dr_alfalcon 29 декабря 2017 | 14:12

kapitonovih_33: Я понимаю, что у тебя пригорает от того факта, что в Украине рейтинг уровня жизни ,как и соотношение благосостояния простого жителя (соотношение МРОТ/прожиточный минимум) - выше ,чем в рашке-говняшке(цитата).
При этом вы впервые за 26 лет перещеголяли Украину по показателям смертности населения ( Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности)
Но хотелось бы больше фактов и меньше пустых квасных вбросов.
Поэтому предоставляй факты - рассмотрим, а пока слив засчитан - обсыхай;)

kapitonovih_33 29 декабря 2017 | 14:45

dr_alfalcon: какел...читай больше каклосми и узнаешь, что какелы перещеголяли всех в мире...хи-хи...какластые кретины...

dr_alfalcon 29 декабря 2017 | 14:54

kapitonovih_33: Рашка-говняшка(цитата) это не все , дурик, далеко не все ;) Поэтому желаю тебе в новом году не останавливаться на достигнутом и перещеголять по смертности не только Европу, но и весь мир;) А в плане соотношения МРОТ/прожиточный минимум - упасть не только ниже Украины, а достигнуть уровня - КНДР ;)

kapitonovih_33 29 декабря 2017 | 14:57

dr_alfalcon: скакай дальше типичный житель хохлосрани...хи-хи..

dr_alfalcon 29 декабря 2017 | 13:50

zilbershtein__: Не вооружает , а допиливает остатки ваших с-дохрена систем ;) Все равно они работают только при плоской земле ;)

andreyoo 29 декабря 2017 | 14:02

zilbershtein__: Уйло вооружает страны НАТО. 
---
Хомячки, вы там договоритесь между собой. Толи "вооружает", толи "ржавые болванки"

dr_alfalcon 29 декабря 2017 | 14:56

andreyoo: Вам уже расписали,как это работает , а вы все понять не можете , ну что у вас , местечковых ватопитеков, с причинно-следственными связями? Вы их что на фунфырики с бояркой - обменяли ;)

solavinin 29 декабря 2017 | 13:37

Кредит взамен на резиновые помидоры

vaka257 29 декабря 2017 | 13:39

Не в долларах,а в рублях???Им еду не на чем готовить?

student_ru_ru 29 декабря 2017 | 13:39

Каждая строчка - абсурд.

seryj_wolk 29 декабря 2017 | 13:51

student_ru_ru: Странное желание турок - эта покупка. Им в регионе ничья авиация не угрожает. А, если они захотят поиграть в войнушку с Израилем, то и НАТО их не поддержит, и те уже неоднократоно доказывали, что С400 против них бессильно. Осмелюсь предположить, что это рекламный ход для сбыта в горячие точки. И он будет производиться полностью на средства рфии.

andreyoo 29 декабря 2017 | 14:06

seryj_wolk: Странное желание турок - эта покупка. Им в регионе ничья авиация не угрожает.
---
;))) Штатам, ни в их регионе, ни в мире тоже никто не угрожает. А бюджеты ...

dr_alfalcon 29 декабря 2017 | 14:09

seryj_wolk: Все просто , турки из реальных денег заплатят толику малую, вряд ли превышающую себестоимость С-дохрена, на остальное - кредит/ Причем самое замечательное ,что кредит в рублях ,а не в стабильном долларе => он будет обесцениваться ,чем дальше - тем больше.
Но и это не самое забавное, если вспомнить сколько кредитов прощали кредиты кремлевские хозяева. Возникает логичный вопрос : " А не постигнет ли и этот кредит такая же судьба? " ;)

dr_alfalcon 29 декабря 2017 | 13:48

Ну после того ,как узнаешь ,что Турция оплатит лишь толику малую ,а остальное - кредит, причем не в долларах, а в рублях. Сразу начинаешь понимать смысл распила ;) Хи-хи-хи. А сколько было высокопарных слов о С-дохрена. Хе-хе. Обделались прям как с проигрышем Нафтогазу ;) Ох уж этот цикл предновогодних побед;)

vulgaris_liberal 29 декабря 2017 | 14:00

dr_alfalcon: странный у нафтогаза выигрышь, теперь 2 с лишним миллиарда платить надо, газ у агрессора закупать...Даже жалко украинду немного. Все-таки два года перпд всем миром раком стояла чтобы эти деньги отработать, а теперь все отдать придется

dr_alfalcon 29 декабря 2017 | 14:22

vulgaris_liberal: Эх вулгарис, меньше КисельТВ и больше первоисточника. Вы бы поняли, что 2 млрд будут отданы только после того как будет рассмотрен вопрос о долге Газпрома перед Нафтогазом. Вот ,что говорят об этому эксперты :
" Украина требует от Газпрома около 8 млрд долл. Вердикт ожидается в феврале и Украина не будет выплачивать эти 2 млрд долл до февраля. Таким образом, когда Украина выиграет и этот иск (держим кулаки), то мы вообще ничего не будем платить Газпрому и Газпром еще останется должен - как раз нам на два года газа до окончания контракта."
Но вы расписали только часть вашей "победы" , а давайте посмотрим какие заявлялись требования Газпромом изначально и тогда нам станет ясно реальное положение дел :

1) Согласно контракту от 2009 года, Украина обязана была оплачивать 52 млрд куб в год. Не имеет значения - взяли мы весь объем или его часть - платить обязаны за все 52 каждый год.
Согласно решению Арбитражного института Стокгольма, Украине нужно будет возобновить закупки российского газа и в последние два года срока контракта (2018-2019) отбирать и оплачивать 4 млрд куб. м газа.

То есть, АРБИТРАЖ СНИЗИЛ УКРАИНЕ объем ежегодной обязательной закупки в 13 раз и осталось всего два года контракта. (4 млрд кубов - это примерно 1,4 млрд долл).

2) Но как мы с вами увидели выше , после февральского решения у Украины будут деньги не только на оплату этого объема газа (Газпромовские деньги, кстати ;) ) , но и вполне вероятно Газпром в итоге окажется должен Нафтогазу кругленькую сумму.

3) Оплата газа на подконтрольную российским военным преступникам территорию будет осуществляться за счет жителей рашки-говняшки(цитата) ,а не как хотел Газпром из бюджета Украины.

Победы продлевать будете или платить уже нечем?

sg63 29 декабря 2017 | 13:53

Турки сказали что опасаются вредительства янкелей при оплате долларами через подконтрольный им Свифт, так как те очень недовольны сделкой. Поэтому в рублях. Тут у заокеанских пиздекнышей ручонки коротки. Хорошая идея..

dr_alfalcon 29 декабря 2017 | 14:04

sg63: Во-первых, этот кредит скорее всего, в итоге - простят. Прецеденты были ;) Во-вторых, даже если его вопреки прецедентам , когда-нибудь отдадут , как думаешь насколько обесцениться рубль;) То-то.
А так вообще неплохой распилось.
Турки заплатили толику малую за эти псевдо-комлексы, которая вряд ли окупила их себестоимость установок, но пошла непосредственно в карман ваших хозяев.
Хозяева рашки-говняшки(цитата) - с бабками.
Плебс с рашки-говняшки(цитата) - с победой, но без бабок ибо со скрепами они не совместимы ;)
Поэтому желаю вам еще таких предновогодних побед ,как случились с Нафтогазом и Турцией , да побольше;) Хи-хи

andreyoo 29 декабря 2017 | 14:17

dr_alfalcon: Ты так заходишься, будто для тебя в том контракте что-то личное завязано. Успокойся, выдохни, найди в архиве позитивную для тебя новость, перечитай раза три и иди резать оливье.

dr_alfalcon 29 декабря 2017 | 14:27

andreyoo: У меня просто аллергия на тех ,кто сначала пытается мне навешать лапшу на уши о супер удачном контракте века, а когда всплывают подробности это оказывается очередная "дидовая победа" ;)
Причем эти же люди на голубом глазу считают ,что они ультра-честные СМИ, а не дежурные пропаГАВдоны.
Слава богу в цивилизованном мире начали гнать подобных индивидуумов поганой метлой ;)

andreyoo 29 декабря 2017 | 14:47

dr_alfalcon: 1. Ты где-то увидел утверждения о СУПЕР удачности?
2. Ты считаешь Турцию неплатежеспособным контрагентом раз так переживаешь за возврат кредита?
3. Ты что-то знаешь о подробностях сделки типа срок кредита, %% по кредиту, раз так переживаешь об обесценивании рубля?
4. И вообще, чего это жителю Украины, да еще и ненавидящего Россию такпереживать за нюансы контракта Россия-Турция?
Я и говорю тут личное.
ИЧСХ, ты тут такой не один. Оказывается среди хомячков тааак много профи, экспертов, аналитегов по системам вооружений! Удивительно почему они тут а не в профильных министерствах. Может потому что клоуны, а?
А сама по себе сделка хороша хотя бы тем, что новый(!) небедный клиент.

hz6691 29 декабря 2017 | 14:05

Хорошо, что у России хватило средств на кредит для Турции.

hz6691 29 декабря 2017 | 14:09

"- Почтмейстер. А что думаю? война с турками будет.
- Аммос Федорович. В одно слово! я сам то же думал.
- Городничий. Да, оба пальцем в небо попали!
- Почтмейстер. Право, война с турками. Это все француз гадит.
- Городничий. Какая война с турками! Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно: у меня письмо."

testmeter 29 декабря 2017 | 14:10

Эти С-400, по российским самолетам хорошо пристрелены?
На очередной виток "дружбы с братским российским народом" они очень пригодятся.

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