Россия и Турция подписали кредитное соглашение о покупке зенитных ракетных систем С-400 на 2,5 миллиарда долларов, сообщает газета Хюрриет. По ее данным, часть суммы Анкара оплатит самостоятельно, а на остальное возьмет кредит у Москвы, причем не в долларах, а в рублях. С-400 предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе, среднего радиуса действия, может применяться и для уничтожения наземных объектов, — сообщает ТАСС.