В нескольких крупных российских городах снова эвакуируют торговые центры из-за звонков об угрозе взрыва

В нескольких крупных российских городах, в частности, в Томске, Иркутске, Ижевске и Хабаровске, снова эвакуируют торговые центры из-за звонков об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. В Иркутске также проверяют аэропорт.

Массовая эвакуация проводится по всей России с начала сентября. Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, ужесточив наказание за телефонный терроризм.