В нескольких крупных российских городах снова эвакуируют торговые центры из-за звонков об угрозе взрыва
В нескольких крупных российских городах, в частности, в Томске, Иркутске, Ижевске и Хабаровске, снова эвакуируют торговые центры из-за звонков об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. В Иркутске также проверяют аэропорт.
Массовая эвакуация проводится по всей России с начала сентября. Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, ужесточив наказание за телефонный терроризм.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sergilio 29 декабря 2017 | 13:44
Хватит переводить народные деньги на бессмысленную эвакуацию! Торговые центры давно пора закрыть, как рассадники телефонного терроризма.
nikitin43 29 декабря 2017 | 13:49
sergilio: русские хакеры самые крутые .
danko_shkoora 29 декабря 2017 | 13:58
nikitin43: Попрыгай пидарасик попрыгай от радости такой!
danko_shkoora 29 декабря 2017 | 13:56
Каклобандеровцы всё не успокоятся, придётся уничтожать их прямо за клавой.
moskow2042 29 декабря 2017 | 14:06
Это -же Рязанские учения с сахаром идут ,а звонят сами ученики ....